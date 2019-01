La Fiscalía estudia si pedir medidas contra el que abusó de una joven

La Fiscalía estudia ahora si solicitar nuevas medidas contra el conocido como ‘violador de La Madrila’. Cuando abusó presuntamente de una joven cacereña el día de Año Nuevo el Ministerio Público pidió su ingreso en prisión y el juzgado aceptó dicha medida. En cambio, el 9 de enero acordó su puesta en libertad, decisión que no fue recurrida por ninguna de las partes. Por el momento el fiscal que se encarga del caso no ha solicitado ninguna medida extraordinaria, a la espera de estudiar el caso en profundidad; teniendo en cuenta además la alarma creada.

Los hechos fueron investigados en primer lugar por el Juzgado de Instrucción Número 4, al estar de guardia el día que ocurrieron. En cambio la causa se trasladó después al Juzgado de Instrucción Número 3, que es el que se encarga ahora de seguir con la investigación de los presuntos abusos.

Tal y como adelantara este diario los hechos ocurrieron la noche de Fin de Año, alrededor de las seis de la madrugada. La víctima, de unos 20 años, volvía a casa por la zona de la plaza Marrón y al llegar a la calle Hernando de Soto un hombre la atacó por detrás y comenzó a realizarle tocamientos. No llegó a más porque aparecieron otros jóvenes por la zona y huyó. Fue detenido horas después en el paseo de Cánovas.

ES REINCIDENTE / Tras las investigaciones se conoció que el presunto agresor acababa de salir de prisión tras cumplir 15 años por dos delitos de violación en el año 2002 en Cáceres (se le condenó a siete años por cada agresión sexual y a un año por un delito de lesiones). Ambas violaciones ocurrieron en la zona de La Madrila. La primera fue a una joven de unos 24 años en Hernán Cortés (cerca del Caballo) y la otra a una mujer de 52 años en la calle José Luis Cotallo. A ambas las amenazó de muerte y las obligó por la fuerza a realizarle una felación. Se marchó cuando eyaculó.

Tras cumplir condena en la cárcel de Topas (Salamanca) regresó a la capital cacereña, su ciudad natal, y se instaló en una vivienda propiedad de su abuela. La situación ha generado una gran alarma social en la ciudad, lo que ha provocado que la Policía Nacional le haya puesto vigilancia. Tal y como informó ayer el portavoz del gobierno en el ayuntamiento, Rafael Mateos, se ha montado un dispositivo en el que participan las policías Nacional y Local.

«Nos preocupa, pero también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Ayer hubo una reunión de la alcaldesa con el comisario principal de la comisaría de Cáceres y después otra reunión con el jefe de la Policía Local y se ha creado un dispositivo de vigilancia, por lo tanto confío en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», señaló. Y recordó que se trata de una persona que ha cumplido su condena. «Estamos en un estado de derecho y es una persona que está en libertad. Es cierto que está a la espera de un nuevo juicio pero hasta que no haya una sentencia firme lo único que se puede hacer es tomar medidas de precaución y de vigilancia». Aunque sí aclaró que esa vigilancia, por ley, no puede ser de 24 horas ya que se trata de una persona que no tiene coartada su libertad.

La petición de vigilancia ya la hicieron los vecinos del barrio en el que se ha instalado tras salir de la cárcel. Los residentes, ante la inquietud que generó su presencia y las informaciones que han venido difundiéndose en las redes sociales desde el pasado fin de semana, han solicitado que se extreme la vigilancia en la zona, para prevenir que ocurra algo. En dichos mensajes se difundía incluso hasta una fotografía del presunto autor de los abusos sexuales a la joven en Fin de Año y se mandaba un mensaje de alerta porque estaba en la calle.

HA CUMPLIDO SU CONDENA / Sin embargo, no se puede hacer más que controlarle ya que, al no tener una sentencia en su contra, la policía no puede hacer nada que pueda hacer que sienta que su libertad está siendo coartada. Como informara ayer este diario, el expediente de la condena por las dos agresiones perpetradas en el año 2002 se cerró precisamente el 4 de enero de este año, lo que significa que, además de haber cumplido la pena de cárcel, ha satisfecho todas las otras medidas impuestas, entre ellas la responsabilidad civil (el juez le condenó a indemnizar a cada una de las víctimas con 30.000 euros). El acusado cometió estas dos agresiones cuando solo tenía 24 años, entonces declaró que no lo hacía por sexo, sino porque tenía un sentimiento «de superioridad hacia las mujeres».