La Fiscalía no ve prevaricación en la subvención dada a los toros en la feria de Cáceres

La Fiscalía no ve delito en la actuación de la alcaldesa, Elena Nevado, en la concesión directa de una subvención a la empresa Socar de Toros a través de un convenio que el ayuntamiento firmó con Liberbank. La ayuda de 25.000 euros se otorgó con motivo de la organización de un festejo taurino en la pasada feria de San Fernando. La fiscal jefe, Marta Abellán, acordó en un decreto del pasado 14 de septiembre el archivo de las diligencias iniciadas con motivo de la denuncia del grupo municipal de CACeresTú (Podemos).

La denuncia se fundamentó en que hay un acuerdo del pleno del ayuntamiento de no otorgar subvención a los espectáculos taurinos, en un informe de la Intervención municipal en contra de la ayuda dada por tratarse de una subvención encubierta, en el incumplimiento de la normativa de subvenciones y en que se adjudicó directamente la cesión de la plaza a Socar de Toros privando a otros empresarios de concurrir.

La fiscal concluye que el expediente administrativo de adjudicación de la plaza de toros se tramitó conforme a derecho, que hubo una única petición, la de Socar de Toros, y que el dinero no lo aportó el ayuntamiento, no se precisó de una consignación presupuestaria, sino una entidad bancaria (Liberbank) a través del convenio firmado con el consistorio. Y argumenta que en este caso no se dan las condiciones necesarias para determinar que hubo un delito de prevaricación.

«Nos encontramos ante unos hechos que no tienen entidad suficiente para constituir una infracción criminal», según se dice en el decreto, en el que también se alude a que en este caso pudieran existir «posibles irregularidades» en el trámite administrativo, «lo que sería susceptible de impugnación en la jurisdicción contenciosa-administrativa, pero no en la penal».

NO HUBO EXPEDIENTE / En el decreto se recoge que no consta que se tramitase por el ayuntamiento un expediente específico de concesión de la ayuda directa. La fiscal, citando un informe del secretario general del consistorio, recuerda en su decreto que cabe la concesión de una subvención directa «si se acredita en el expediente» que concurren algunas de las circunstancias previstas en la ley de subvenciones. Según esta normativa, la subvención directa se puede dar cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras causas justificadas que dificulten la convocatoria pública para la concesión directa de la ayuda, debiéndose de aportar una memoria justificativa.

Según la fiscal, en este caso «la celebración de un evento tradicional --los festejos taurinos-- en la feria de Cáceres podría tener ese fundamento de interés cultural», aunque a continuación añade que esto unido «a la dificultad de convocatoria pública por la falta de licitadores» y a «la inminencia» de la celebración del festejo taurino --el convenio se firmó el 24 de mayo y la corrida fue el 2 de junio-- determinan «que existieran posibles irregularidades» en el trámite administrativo.

CACeresTú hizo ayer por la tarde público el contenido del decreto de la Fiscalía. «Aunque no haya delito se ha beneficiado a un empresario taurino con una subvención black», aseguró la formación política en su web, en la que se denuncia que con esta ayuda se incumplió el acuerdo del pleno de no subvencionar los festejos taurinos. «Hemos cumplido con nuestra obligación de denunciar ante la Fiscalía hechos oscuros», precisó ayer la portavoz de CACeresTú, Consuelo López. En principio no está previsto que inicien un contencioso.