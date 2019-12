Los fisioterapeutas denuncian casos graves de intrusismo sin sanciones

Ocurre en toda España, también en Extremadura, y en Cáceres se conocen diversos casos con nombres y apellidos de personas que aplican prácticas de fisioterapia cuando no están facultadas para ello, al tratarse de un grado universitario de cuatro años, bastante complejo y con una elevada nota de corte. Pues bien, estas personas realizan cursos de algunos meses en academias que les preparan para ofrecer ciertas técnicas de masajes, pero no infiltraciones, manipulaciones, empleo de cierta maquinaria y terapias solo permitidas a los fisioterapeutas.

Así lo denuncia el Sindicato de Enfermería Satse y el propio Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Extremadura, que aseguran que llevan años luchando contra esta irregularidad a lo largo y ancho de la región. Porque lo que debería ser fácil, atajar una ilegalidad que puede provocar, y de hecho provoca, consecuencias graves en los pacientes, no resulta tan sencillo. Y ello pese a que el colegio ha insistido durante años en denunciar estas situaciones «ante distintas consejerías de la Junta de Extremadura, pero siempre nos responden que al trabajar estas personas en centros no sanitarios, no les compete inspeccionar ni sancionar», explica María Eugenia Llanos Sánchez, vicepresidenta del colegio.

El Periódico Extremadura se ha puesto en contacto con diversos fisioterapeutas de Cáceres. Todos conocen y condenan estas prácticas ‘pseudoprofesionales’ y no entienden que nadie las frene. El problema es que muchos ciudadanos recurren a quienes las ofrecen --masajistas, quiromasajistas, reflexología, acupuntura...--, convencidas de que pueden ayudarles en patologías que no les corresponden, «como problemas de salud en el aparato locomotor, el sistema vascular, neurológicos, metabólicos... Y las consecuencias llegan a ser graves», subrayan desde el colegio, que ahora está intentando solventar la situación a través de la Delegación del Gobierno en Extremadura, mediante la colaboración de la Guardia Civil, a fin de que se clausuren los centros que se extralimitan en sus funciones. «Nos cuesta entender que no se haya actuado hasta el momento, como se hace con otras ilegalidades. Hay comunidades en las que se ha avanzado, pero aquí continúan incluso publicitándose», lamenta la vicepresidenta.

«MÁS CONTUNDENCIA» / El Sindicato de Enfermería Satse ha lanzado un duro comunicado, reclamando a las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, «que actúen con mayor contundencia» y «sean más beligerantes» ante los «persistentes casos de intrusismo que siguen sufriendo los fisioterapeutas, que conllevan un serio riesgo para la salud de los ciudadanos».

Demanda actuaciones de control y sanción ante lo que supone un «claro fraude» a la sociedad ,con repercusiones negativas en la seguridad de las personas, quienes pueden verse «desamparadas» en el supuesto de reclamación, en cuanto a responsabilidad civil, ya que muchos de estos centros o particulares, que trabajan incluso a domicilio, «no tienen contratada ninguna póliza, a diferencia de los fisioterapeutas».

Satse pide que las autoridades sean «especialmente estrictas en la autorización, inspección y control, en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia». También reclama «mayor diligencia» a las instancias judiciales a la hora de condenar estas prácticas que constituyen un delito de intrusismo, y en ocasiones, «de falsificación de documento público y apropiación indebida».