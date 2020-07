La fortuna visita Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El gran beneficiario de este premio serán sin duda alguna el fisco. No es de recibo que de todos los premios se tenga que llevar una mordida para mantener el despilfarro anual. Ya se lleva su parte, pues no se pone en juego el 100% de lo recaudado. A ver si de verdad me toca un día que voy a poner tierra por medio de este penoso país.