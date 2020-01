Francisco Cerro toma posesión como arzobispo de Toledo el 29 de febrero

Como extremeño me alegro de que un paisano alcance semejante puesto de relevancia dentro de una organización milenaria. Como ciudadano de a pie, me es indiferente que un paisano alcance un puesto más político que otra cosa, porque, aunque se trate de una Organización religiosa, "y o de este mundo", me la rechimpampifa. Sin embargo, en esa añorada aspiración secular de los extremeños porque el Monasterio de Guadalupe pase a depender de una diócesis extremeña, sería una decepción que, siendo un extremeño con tanto poder en la curia, no lo consiguiéramos en un brevísimo tiempo. ¡Tiempo al tiempo!