«Fuimos a clase de natación y allí nos dijeron que no había espacio para todos»

Tenían su plaza asignada. Como Antonio Moreno varios cacereños se había inscrito en las escuelas municipales para aprender a nadar. No hubo problema. Formalizó la solicitud y se presentó el martes en las instalaciones para comenzar las clases. Cuál fue su sorpresa cuando le notificaron que por falta de espacio --calles de la piscina reservadas para las clases-- varios de los inscritos no podrían cursar las clases este año. Moreno es un alumno de los tres grupos para jubilados que Deportes ha suprimido --había ofertado cinco grupos--. El cacereño lamenta la situación y critica la «falta de previsión» municipal. «¿Cómo es posible que oferten algo si no pueden cumplir luego? Pagas todo, te compras el material, vas con la ilusión y cuando llegues te digan que te vayas a casa, es una informalidad», denuncia.

El cacereño añade que hizo pública su queja en el ayuntamiento y Deportes asegura que les notificó la situación de exceso de inscritos el lunes previo a las clases a través de correo electrónico para que no asistieran y que el concejal de Deportes, Pedro Muriel, está al tanto de la problemática, no obstante, no reciben más alternativa que formalizar la documentación para que les devuelvan las tasas abonadas de la inscripción. Y esperar al año que viene.