Funcionarios de prisiones: Estamos en la prehistoria penitenciaria, nos tienen abandonados

“Estamos en la prehistoria penitenciaria, nos tienen abandonados”. Así han mostrado su malestar este martes los funcionarios de prisiones de Cáceres, que se han concentrado a media mañana a las puertas de la subdelegación de Gobierno para denunciar la falta de personal y pedir más medios. La protesta ha sido convocada por la plataforma ‘Tu abandono nos puede matar’ y secundada por casi medio centenar de empleados de la cárcel.

Bajo la consigna ‘Justicia salarial, más medios y más formación’, los trabajadores han reclamado al Gobierno central mejoras en la plantilla y la seguridad. En declaraciones a los periodistas, el portavoz de la plataforma, Enrique Díez, critica la situación de “deterioro” que vive el colectivo “desde hace muchos años”. Uno de los ejes de su protesta se centra en la falta de personal, que en el caso de Cáceres la plataforma estima en un 35%. A esta situación de déficit se suma, según el portavoz, la avanzada edad de los funcionarios, ya que la media de la prisión en Cáceres ronda los 54 años.

En esta carencia de personal en plantilla incluye la falta de sanitarios. En esa línea, el colectivo reclama que se dote de más médicos y se mejore la gestión de las dosis de medicación a los internos para paliar, según denunció, el repunte de muertes de reclusos “por ingesta masiva de medicamentos”. Reivindica también que se dote a las cárceles “de medios para atender la variante que ha supuesto que haya cada vez más internos que ingresan con patologías psiquiátricas, unas por el consumo de estupefacientes y otras porque no han sido diagnosticadas con anterioridad”. En ese sentido, y motivado en la mayoría de los casos en esa falta de atención especializada a los presos con estas patologías, lamentó el repunte de agresiones a trabajadores en los centros penitenciarios. Criticó al respecto que las cifras oficiales no representan la realidad de las prisiones porque hasta ahora si no hay lesiones graves “no computan” y reclama que se les reconozca “el principio de autoridad” para garantizar su “seguridad" laboral. Fuentes de la plataforma estiman que en el país se han producido a lo largo del año “400 agresiones a trabajadores penitenciarios y cerca de 200 muertes de internos anuales”.