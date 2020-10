El futuro del Virgen de la Montaña enfrenta a políticos y vecinos

El futuro del hospital Nuestra Señora de la Montaña enfrenta a políticos y no convence a todos los vecinos. Tras un año cerrado (salvo dos meses que tuvo que reabrir por el coronavirus), la Junta de Extremadura anunció el martes un importante proyecto sobre su utilidad que pretende aunar sanidad, educación y cultura. El plan, como informara ayer este diario, pasa por reubicar en el antiguo hospital los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel y mantener el Punto de Atención Continuada (PAC); además de por trasladar el conservatorio y el Archivo Histórico Provincial, que pasarían a ocupar las plantas superiores. Se plantea asimismo la posibilidad de que también pueda llevarse hasta este edificio la escuela superior de arte dramático, aunque esto último aún se encuentra en estudio.

El anuncio, que hicieron el martes (por separado) el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha sorprendido en todos los sectores de la ciudad. Entre otras cosas, porque la diputación, propietaria del edificio, creó una comisión precisamente para debatir el futuro de este hospital, a la que pertenecen los diferentes partidos políticos y el ayuntamiento; y en la que pretendían incluir también a los vecinos para escuchar sus preferencias. En cambio, la propuesta se ha comunicado antes incluso de pasar por esta mesa de trabajo, lo que ha enfadado a los grupos políticos de la oposición. La previsión es informar del proyecto en la próxima reunión, que se celebrará el próximo martes.

«Existiendo un grupo de trabajo desde 2018 es una deslealtad que se haya hecho pública una decisión sin informar a los grupos políticos», afirma el portavoz del PP en la diputación, José Ángel Sánchez Juliá, que acusa al equipo de gobierno de la institución provincial de «oscurantismo»: «Con esta actitud del PSOE en la diputación no solo ha dejado más que evidente la falta de lealtad institucional, sino el oscurantismo que gobierna en la institución provincial, sobre todo desde que hay un presidente en funciones, algo que no pasaba cuando Rosario Cordero estaba al frente», recuerdan los populares.

El PP reconoce, no obstante, que dotar a este edificio de contenido era «una asignatura pendiente», pero critica que se haya hecho «a espalda de los cacereños, de los colectivos y del resto de grupos políticos, con el único fin de que los dirigentes socialistas del ayuntamiento, de la diputación y de la Junta consiguieran una foto y un titular, anteponiendo la improvisación y el marketing a la lealtad institucional y a las necesidades que tienen Cáceres y los cacereños». Sánchez Juliá no entra tampoco a valorar el proyecto presentado porque asegura que primero deben analizarlo en profundidad: «Necesitamos que nos den la información, no podemos pronunciarnos de algo que desconocemos. Nos tienen que decir cómo y cuándo se va a materializar porque no queremos castillos en el aire».

QUEJAS VECINALES

Por otro lado, el proyecto tampoco convence a la mayoría de los pacientes del centro de salud Plaza de Argel. Son los más afectados por su traslado porque llevarlo hasta el Nuestra Señora de la Montaña supone alejarlo de su zona de influencia. El consejero José María Vergeles ya advirtió el martes de que este cambio de ubicación es provisional, a la espera de encontrar otro espacio más cercano al actual al que poder llevarlo. Pero los vecinos quieren más contundencia: «Antes de llevarlo allí que tengan designado el sitio definitivo o un presupuesto para reformar el actual edificio», defiende el presidente de la asociación de vecinos de Aguas Vivas, José María Patrón. Lo que quieren es que el ambulatorio permanezca en el Provincial solo mientras se construye uno nuevo o se rehabilita el actual, pero no más tiempo.

El principal problema es que la mayor parte de los usuarios afectados son personas mayores con problemas de movilidad; a lo que se une que, por ejemplo en Aguas Vivas, no hay parada de autobús cercana. «Si lo van a poner allí tienen que dotar al barrio de una línea de autobús que vaya directamente al hospital», insiste el presidente del colectivo. San Blas y Zona Centro también rechazan el traslado por las mismas razones. El primero pide que se rehabilite el edificio donde se ubica actualmente el centro de salud. Y critica el interés por querer llevarlo todo al centro: «Lo que hacen es quitar servicios a las barriadas», apunta el presidente de San Blas, José Luis Gibello.

A FAVOR DEL PAC

La nueva ubicación sí convence, no obstante, a los vecinos de Plaza de Italia, en este caso porque acorta distancias y se facilita el acceso a pie porque se reducen cuestas. Y todos comparten, eso sí, que el Punto de Atención Continuada se mantenga en el antiguo hospital. El conservatorio, por su parte, aplaude también la decisión de abandonar el traslado a La Laboral y llevarlo al Provincial. «Es mucho mejor ubicación porque está en el centro», recuerda la directora, Rosa Garay, aunque ella habría preferido compartir espacio con un «macrocentro artístico y cultural» antes que con espacios sanitarios.

Por el momento, el proyecto es tan solo una propuesta, que debe ser aprobada en la mesa de trabajo que debate el futuro del hospital. Y solo una parte del mismo, la sanitaria, cuenta con proyecto elaborado y con presupuesto. Trasladar los dos centros de salud (Zona Centro y Plaza de Argel) y reformar el PAC costará casi 1,7 millones de euros. En cambio la otra parte, que contempla el traslado del conservatorio y del Archivo Histórico Provincial, no cuenta ni con proyecto ni con dotación económica.

«Recordamos lo que dijo ayer -por el martes- el presidente de la Junta de Extremadura, que aseguró que se ha solicitado a la diputación la colaboración para poder desarrollar proyectos de diferentes iniciativas en la ciudad de Cáceres, siempre que éstas sean avaladas por la comisión que ha creado la diputación. Cuando todo esto esté definido, daremos las explicaciones y desgranaremos los detalles», respondió ayer la Junta de Extremadura a este diario al ser preguntado sobre lo que costaría llevar ambos organismos al edificio del paseo de Cánovas. Tampoco hay fechas para los traslados.