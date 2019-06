Un garaje inundado de aguas fecales llena de ratas las calles de Aldea Moret

Las ratas campan a sus anchas por las calles de Aldea Moret. Salen de los garajes de un edificio de la calle Río Tíber que están anegados de aguas fecales. La situación comienza a ser complicada. Se trata del inmueble de viviendas sociales que hace esquina con Jesús de Nazareno, que empieza a ser un foco de infección para todo el barrio. Todas las familias que residen en el mismo están en régimen de alquiler (salvo una), por lo que los vecinos reclaman a la Junta de Extremadura, propietaria de los mismos, su limpieza y el arreglo de las tuberías para evitar que vuelva a inundarse.

La situación ha sido denunciada por el centro de salud y por el veterinario del mismo, que consideran que los garajes son insalubres. Tras el escrito que presentaron el Ejecutivo autonómico procedió a su limpieza pero a los pocos días volvieron a inundarse y, actualmente, los garajes se encuentran otra vez completamente anegados de aguas sucias procedentes de las bajantes del propio inmueble. El olor es insoportable. «Está todo plagado de ratas. El día que vino Conyser a limpiarlo salieron de allí como 300, tuvimos que tapar las rejillas para evitar que se nos metieran en casa», explica el presidente de la Asociación Sociocultural Aldea Moret, Arístides García.

El atasco de las tuberías, además de inundar los garajes, afecta a uno de los vecinos del primer piso, cuyo baño rebosa de estas aguas fecales. «El problema es que solo se limitaron a limpiar el garaje pero no desatascaron las arquetas, por lo que a los pocos días vuelve a atascarse y a inundarse todo. El garaje está infectado de ratas, son como gatos», asegura Isabel Romero, vecina del edificio. Debido a esta situación hace años que los garajes permanecen inutilizables. «Es un foco de infección, no se puede respirar», afirma esta vecina. El olor entra incluso en las viviendas cuyas ventanas dan a estas dependencias. No pueden abrirlas. «Lo hemos denunciado a la Junta por activa y por pasiva pero nadie pone una solución», añade Arístides García. Este diario preguntó ayer por la tarde a la administración regional pero no recibió respuesta.

TAMBIÉN CUCARACHAS / Las ratas no es la única plaga que sufren en este barrio. Con el calor proliferan también las cucarachas, que ya se ven hasta dentro de las casas. No es la única barriada en la que han aparecido, también lo denuncia Cáceres el Viejo, que ha solicitado en varias ocasiones al ayuntamiento que fumigue la zona. «El problema es que Conyser fumiga las alcantarillas que están en la calle y las cucarachas terminan saliendo por las alcantarillas de los patios de las viviendas. Hay casas que están plagadas», afirma el portavoz de la asociación de vecinos Urbanización Cáceres el Viejo, Raúl Pérez. Se han planteado incluso contratar a una empresa de eliminación de plagas.