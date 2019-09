La geografía cacereña comienza a forjar su red de electrolineras

El futuro pasa por el coche eléctrico, eso no tiene duda. La cuestión es... ¿cuándo llegará ese futuro? De momento adquirir uno de estos vehículos en la provincia cacereña (la segunda más extensa de España) no resulta muy práctico si se superan los 200 kilómetros diarios, dada la falta de puntos de recarga o electrolineras. De hecho, solo hay 32 en toda la provincia, la mayoría en recintos sin acceso para el público en general. No obstante, existen varios proyectos para acabar con esta deficiencia. El más avanzado, el plan Red Urbansol, financiado a través del programa Interreg España-Portugal, ya ha aprobado la instalación de nueve puntos de recarga en la zona fronteriza y en dos ubicaciones de la capital cacereña.

La Diputación Provincial lleva a cabo este proyecto que cuenta con un presupuesto total de 210.69 euros, y que contempla la dotación de puntos de recarga en los municipios de Alcántara, Moraleja, Navas del Madroño, Valverde del Fresno, Valencia de Alcántara y Cáceres (Complejo Cultural San Francisco y edificio Julián Murillo), así como dos marquesinas solares de autoconsumo en Valencia de Alcántara y Navas del Madroño. El objetivo es comenzar a llenar huecos en el desierto mapa cacereño que aparece cuando se echa un vistazo a la aplicación ‘www.electromaps.com’.

Para ello se pretende dar un impulso a una red mallada de puntos de recarga de vehículos eléctricos entre España y Portugal, que sean capaces de interoperar entre sí mediante la plataforma de gestión Urbansol, y ser utilizados por los usuarios de vehículos eléctricos mediante una app de la misma Red Urbansol. Todo ello orientado a facilitar una economía baja en carbono y la autosuficiencia energética en la región Euroace (Alentejo, Centro Portugal y Comunidad Autónoma de Extremadura).

MÁS EN PERSPECTIVA / La aprobación de este proyecto ya se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 20 de junio, y por tanto marcha viento en popa, pero hay otros planes en perspectiva para dotar a la geografía cacereña de puntos donde los coches eléctricos puedan recargar sus baterías. De hecho, la diputación estudia otro proyecto de red mallada de puntos de recarga a través de la Agencia Extremeña de la Energía, que se ampliará a otros municipios a fin de ir tejiendo un mapa de electrolineras en la provincia de Cáceres. Se tratará de un proyecto por mancomunidades. El objetivo que persigue la institución provincial es que al menos exista una electrolinera cada 40 o 50 kilómetros.

Asimismo, Iberdrola acaba de presentar un plan de movilidad sostenible de 10 millones de €. Pretende tener lista antes de final de 2019 una red de más de 200 electrolineras que contarán con surtidores de 50 kW, 150 kW y 350 kW, es decir, rápido, superrápido y ultrarrápido (carga la batería de un coche en 10 minutos). Estarán ubicadas cada cien kilómetros en las nueve principales autovías (las seis radiales, los corredores mediterráneo y cantábrico, y la Autovía de la Plata). También se localizarán en las capitales de provincia. Serán accesibles mediante una aplicación para móvil, con la posibilidad de reservar un enchufe a una hora determinada.

EL MAPA ACTUAL / En Cáceres se han adquirido desde 2011 medio centenar de turismos o furgonetas eléctricas, pero la Comisión Europea calcula que España deberá disponer de 220.000 puntos de recarga en el año 2030 para abastecer a los 5 millones de coches eléctricos que circularán por el país. Queda mucho trabajo por delante puesto que actualmente solo existen en la geografía provincial los mencionados 32 puntos de recarga (cada uno puede tener más de una toma), de ellos solo tres de uso libre en el Embarcadero y el edificio Valhondo de la capital cacereña, propiedad del ayuntamiento.

El resto están ubicados en las siete hospederías de la provincia (Gata, Monfragüe, Garrovillas, Alcántara, Jerte, Ambroz y Hurdes), el Parador de Plasencia y algunos hoteles y campings. Destaca sobre todo la electrolinera de Tesla Supercharger Almaraz, con capacidad para diez vehículos.

En Cáceres capital hay un total de ocho puntos: los mencionados junto al Embarcadero y el edificio Valhondo, el parking Primo de Rivera, los hoteles Extremadura, Palacio de Arenales e Iberia Plaza de América, las instalaciones de Renault y Alqazeres Motor Nissan, y la Asociación Empresarial de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones (Mejostilla).