El gobierno culpa a las empresas y al PP del retraso de todas las obras

El portavoz del Gobierno y concejal de Infraestructuras, Andrés Licerán, culpó ayer del retraso de las obras al anterior equipo de gobierno y a las «empresas incumplidoras». Citó varios ejemplos, el primero el de la polémica Alzapiernas, «resultado -dijo- de la nefasta gestión del PP», el segundo, la ampliación del parque del Príncipe, con la solicitud por parte de la adjudicataria de un modificado de 300.000 euros, el tercero, el vial de Macondo-Junquillo, y así sumó otros casos: los accesos de Valdesalor, Rincón de Ballesteros y el parque infantil de Aguas Vivas, «que no tenían ni memoria ni proyecto», o la rotonda del Puente de Vadillo, con 400.000 euros, que «son insuficientes» para una obra que, como todas las citadas, el PSOE se compromete «a solucionar».

Pero Licerán se refirió a más casos al asegurar que «tanto la peatonalización de las calles de los Obispos como la ampliación de los dos campos de fútbol de Pinilla nos los hemos encontrado paralizados, no tenían asistencia técnica contratada y ha sido este equipo de gobierno el que ha tenido que iniciar el expediente de contratación, que en los próximos días verá la luz para que se puedan acometer ambas obras».

Licerán no dudó en culpar de esta situación a la excaldesa Elena Nevado y al actual portavoz del PP, Rafael Mateos. Pero, además, hizo un anuncio, «un cambio de actitud que se va a notar desde ya en el Ayuntamiento de Cáceres», prometió el portavoz, que avisó a las constructoras: «Nosotros no vamos a permitir que haya empresas incumplidoras con el ayuntamiento. Hay que demostrar desde el minuto uno que a la obra pública y a la administración pública se viene a cumplir con los ciudadanos de la ciudad de Cáceres», advirtió.

El concejal sentenció que «el equipo de gobierno anterior dejó que las empresas incumplidoras prolongaran eternamente las obras que se acometían y jamás se daba solución ni se tomaban medidas contra ellas. Vamos a tomar medidas contra ellas», reiteró el edil, que aludió a la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, un proyecto «que debería haber estado entregado en agosto y nos lo hemos encontrado ejecutado en solo un 15%. Vamos a iniciar el expediente de resolución de ese contrato. Vamos a recibir con los brazos abiertos a las empresas que trabajen pero no a las que vengan a jugar con el dinero de los cacereños», zanjó el responsable municipal.

Esta reacción se produjo tras la celebración de la Comisión de Fomento, Infraestructuras, Servicios Públicos, Medio Ambiente y Barrios que se celebró ayer en el consistorio. En ella se informó del estado de los proyectos de abastecimiento y saneamiento de Nuevo Cáceres, Aldea Moret y Llopis Ivorra. Licerán dio cuenta también al resto de los grupos políticos de los nuevos carriles bici como el de la ronda Norte, los carriles a 30, la campaña de asfaltado que llegará a Mejostilla, Cáceres el Viejo y Nuevo Cáceres, y la atención a la vieja demanda de Llopis Iborra de asfaltar las calles El Salvador, Honduras y Bolivia, hasta ahora solo cementadas. Igualmente se asfaltará el camino del polígono ganadero, «bloqueado por el anterior equipo de gobierno», zanjó Licerán.

MATEOS HABLA / No tardó en reaccionar a la crítica el portavoz del PP, Rafael Mateos. que resumió con esta frase categórica su paso por la primera comisión de Infraestructuras del nuevo curso político: «El PSOE ha paralizado la ciudad y no ha presentado ni un solo proyecto propio, son todos del anterior equipo de gobierno del PP». La versión de Mateos es justo la contraria a la de Licerán. Según el responsable popular, es responsabilidad del equipo de Salaya el bloqueo de la Casa de Cultura Rodríguez Moñino: «Tenía que haber estado finalizada el 15 de agosto y de momento no va a estar». Dijo lo mismo de la peatonalización de las calles de los Obispos, «que tampoco van a comenzar el 15 de septiembre como estaba previsto».

Mateos aseveró: «Nos preocupa la paralización. No han intentado hacer ningún proyecto. Hablan de la reunión de la Mesa del Transporte o de la renovación del contrato de limpieza viaria, que son cosas que hay que convocar sí o sí». El portavoz lamentó que el PSOE trabaje con un presupuesto prorrogado, «al que los socialistas votaron en contra», recordó el jefe del principal partido de la oposición.

El concejal insistió en que con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres «no ha habido una evolución. Nos hablan de obras como Virgen de Guadalupe, que todavía le faltan la jardinería y el mobiliario, o de la calle Viena, cuyo proyecto está en fase de redacción, pero no se licitará hasta dentro de unos meses». La realidad política ha vuelto tras el verano. Comienza el rifirrafe.