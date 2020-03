El Gobierno insta al ayuntamiento a quitar la Cruz y Salaya «cumplirá»

A ver, Lex Talion, el circo, el teatro, el acueducto, etc. de Mérida y muchos monumentos que forman parte del patrimonio de Extremadura fueron levantados por los imperialistas y esclavistas romanos. Habrá que quitarlos también. Espartero, Narváez, Prim, Sagasta, Serrano, Largo Caballero, etc. fueron golpistas, habrá que cambiar el nombre de muchas calles. Sabino Arana era un rancio racista y misógino, ¿por qué no han quitado el nombre de tantas calles y plazas que le honran. Y Companys, un auténtico genocida de ERC... Pero a ti solo te importa la cruz de los cacereños. Repito: ¿Por qué no en lugar de quitar el monumento, se pone una placa POR TODOS LOS MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL Y POR LA RECONCILIACIÓN? Pero no, al Sánchez, a Salaya y a ti, parece que solo os interesa quitarla porque es UNA CRUZ. Por cierto, Sánchez podía mostrar el mismo empeño por mantener los símbolos constitucionales y democráticos que representan a todos los españoles en Cataluña y P. Vasco, por ejemplo. Un poquito de coherencia democrática.