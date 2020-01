El gobierno municipal no se plantea por ahora una revisión de la tarifa del agua

Es un debate que tarde o temprano se tendrá que plantear. Canal de Isabel II ya se está moviendo. Lo hizo antes y ahora vuelve a hacerlo y con más razón porque las condiciones del contrato que mantiene con el ayuntamiento desde 2015 se lo permiten. La tarifa se tendrá que modificar, todo apunta por ahora a ello, aunque de momento el gobierno local no se plantea ninguna revisión. Su portavoz, Andrés Licerán, recordó ayer que la empresa puede presentar sus informes y cálculos, pero que el ayuntamiento se va a guiar por las indicaciones de sus técnicos, los de Inspección de Servicios y principalmente los de Intervención.

El ayuntamiento tiene tres contratos de concesión de gestión de servicios que son los importantes. Los demás son menores. Se trata del agua, de la basura y limpieza viaria y del autobús. El agua, salvo una pequeña partida, queda fuera del presupuesto municipal, no así la basura ni el autobús. La empresa del agua cobra de las tarifas que pagan los usuarios. En estos contratos no solo se está pagando el servicio y el personal, sino además amortización de inversiones y de material y en el caso del agua se está también devolviendo a la empresa el canon de 30 millones de euros que puso en 2015, cuando se inició el contrato de concesión del agua.

Estos contratos se adjudican con unas condiciones que pone el ayuntamiento y con las que las empresas hacen sus ofertas. Si esas condiciones cambian y hay pérdidas, las empresas pueden pedir una compensación y el dinero de la misma se obtiene con una revisión de la tarifa, es la primera vía, aunque no la única. Y en el caso del agua las desviaciones entre las condiciones y los costes reales acumulados de los últimos cuatro años pueden ser de varios millones de euros porque estamos ante un contrato firmado en 2015 con unas condiciones puestas por el ayuntamiento y una oferta presentada por Canal de Isabel II que son de 2010.

GESTIÓN INDIRECTA / La primera vez que el ayuntamiento delegó la gestión del agua en una empresa fue en 1995, entonces se adjudicó a Canal de Isabel II. Desde ese año la empresa fue presentando al cierre de cada ejercicio los resultados. Anualmente el ayuntamiento le supervisaba esos números y si había un déficit se incrementaba la tarifa, motivo por el que el precio del agua fue sufriendo cambios entre 1996 y 2005. Pero el último incremento que entró en vigor fue el de 2005. La empresa argumenta ahora que no se le compensó por las revisiones de precios de los últimos cuatro años de ese contrato (2008-2011), suman 3,5 millones. El ayuntamiento debe supervisar esa cantidad y determinar si la empresa tiene razón o rebatir sus números. Si no hay acuerdo, puede decidir un juzgado.

Este no es un caso aislado. Pasó lo mismo con revisiones del contrato de la basura y el de parques y jardines, entonces también de la etapa de Canal de Isabel II. El ayuntamiento reconoció las cantidades adeudadas y no las atendió con una subida de la tarifa, eran ya contratos finalizados, sino que dotó de crédito a esas deudas con su superávit, con su remanente de tesorería positivo.

Por un lado están esos 3,5 millones del primer contrato con Canal para la gestión del agua (1995-2012) y por otro lado está lo que reclama ahora la empresa de los primeros cuatro años del contrato en vigor (desde abril de 2015 a abril de 2019). Por ahora la empresa no ha hecho pública ninguna cantidad, lo que ha hecho es sacar a contratación la elaboración de un informe pericial que la tendrá que cuantificar y fundamentar. El ayuntamiento podrá rebatir los resultados. Sí es significativa la cantidad que ofreció Canal en 2016 referida a los resultados del primer año del contrato, entonces se cuantificó que hubo un déficit de 1,5 millones de euros entre los ingresos conseguidos en base a las condiciones del contrato y los costes reales habidos.

RECLAMACIÓN / De momento Canal no ha presentado ninguna reclamación. Pero lo hará, de momento ha pedido la reunión de la comisión técnica del contrato. Ya lo hizo en 2016 y 2018, aunque entonces no tenía derecho a hacerlo. En 2010, cuando se sacó a concurso una nueva concesión del agua, el ayuntamiento puso unas condiciones para impedir que en los primeros cuatro años de la nueva concesión no se pudiese pedir por la empresa una revisión de precios. El nuevo contrato iba a traer una importante subida del agua, como pasó con el incremento que entró en vigor en 2012, y se quería evitar nuevas subidas en cuatro años.

Esa revisión se tuvo que haber hecho en 2016, pero la primera adjudicación del contrato, que fue para Acciona, se anuló en 2015 por sentencia judicial y cuando solo habían pasado tres años. Se hizo una nueva adjudicación a favor de Canal, que empezó con el nuevo contrato en abril de 2015 con la oferta que la empresa hizo en 2010. Los cuatro años cumplieron en abril de 2019 y desde entonces la compañía puede pedir la revisión de la tarifa.