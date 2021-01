Gómez Becerra será peatonal antes de verano y la obra no obligará a cerrar las tiendas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Personalmente dudo mucho que no vaya a afectar al flujo habitual de clientes por la zona, que no cierren los negocios no quiere decir que los clientes al ver el percal de como este la calle, maquinas por aquí y por alli, tener que pasar por losas metalicas, polvo, ruido y demás cosas... Puede afectar y lo digo con conociento de causa viendo lo que paso en los obispos...