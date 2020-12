El gran comercio cacereño abrirá quince festivos y domingos en 2021

Por tercer año consecutivo, la capital cacereña tendrá varios días extraordinarios de apertura comercial en domingos y festivos, al considerarse Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). En 2021 serán 15 jornadas en lugar de las 16 habituales, ya que coincide el 2 de mayo como día elegido por la comunidad y como domingo establecido por ZGAT. Todos los meses de 2021, salvo septiembre, tendrán al menos una apertura especial. En abril y noviembre habrá dos, y en diciembre serán tres.

La declaración de Cáceres como ZGAT fue aprobada por la Junta de Extremadura en 2013. Aumentaba de 10 a 16 el número de jornadas festivas que podían abrir las superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados, ya que el resto tiene completa libertad horaria para hacerlo cuando quiera y en la franja del día que desee. Es decir, un pequeño comercio de Pintores puede levantar la persiana todos los fines de semana.

Pues bien, cuando el PSOE regresó al frente de la Junta anuló esta resolución que había sido tramitada por el PP. Lo hizo en 2016 alegando el perjuicio que los festivos de apertura suponían para el pequeño comercio. Pero el ayuntamiento cacereño recurrió la anulación y logró el respaldo del Tribunal Supremo en 2018, que sentenció que Cáceres puede considerarse Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), especialmente por su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una declaración que comparten cientos de municipios en todo el país.

El calendario

Y así, Cáceres se prepara para abrir por tercer año consecutivo las seis jornadas extraordinarias comerciales como ZGTA, además de las ocho decretadas tradicionalmente por la comunidad autónoma, y las dos que establece el ayuntamiento. El primero en decidir sus fechas ha sido el Consejo de Comercio de Extremadura, que el 10 de noviembre, durante una reunión celebrada de manera telemática, eligió 8 días: el 10 de enero (domingo), el 1 de abril (Jueves Santo), el 2 de mayo (domingo), el 4 de julio (domingo), el 1 de noviembre (lunes festivo de Todos los Santos), el 28 de noviembre (domingo), el 6 de diciembre (día de la Constitución) y el 26 de diciembre (domingo).

Adicionalmente a estos ocho días, el Consejo Sectorial de Comercio de Cáceres aprobó el pasado 26 de noviembre sus 2 jornadas de festivos de apertura para el 2021: el 15 de agosto (domingo y festivo de la Asunción), y el 19 de diciembre (domingo de plenas compras navideñas). A ellos se añaden los 6 días que le corresponden a la ciudad como Zona de Gran Afluencia Turística: los seis primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre. En 2021 se quedarán en cinco porque el 2 de mayo coincide con una fecha también elegida a nivel autonómico.

No gusta al Gobierno local

Sobre este calendario, la concejala de Economía, Hacienda, Comercio y Empresa de Cáceres, María de los Ángeles Costa, recuerda que el recurso para hacer de la ciudad una ZGAT fue presentado por el anterior equipo de gobierno «y existe una sentencia Tribunal Supremo que nosotros tenemos que cumplir», pero deja clara su disconformidad con la medida: «Desde el actual equipo de Gobierno entendemos que con los 10 días mínimos de festivos de apertura que marca la ley (los 8 del consejo autonómico y los 2 del consejo local) son suficientes para la ciudad».

La edil argumenta que, salvo periodos muy concretos como Navidad o algún puente con más de un festivo, «no tiene mucho sentido abrir por ejemplo el primer domingo de febrero, ni hay una afluencia turística especial ni una fiesta aparejada. Y épocas como la Navidad se cubren con los 10 días establecidos», explica. Todo ello, prosigue, por una razón de fondo: la ZGAT supone un perjuicio más que un beneficio para el pequeño comercio, que si quiere competir debe abrir esos días, y no dispone de los mismos recursos: «Por ejemplo, debe pagar al personal según el convenio del sector, mientras las grandes superficies tienen convenios específicos», subraya la edil.

Es evidente que cuando el pequeño comercio calcula que puede obtener ganancias, en lugar de pérdidas, sí que abre sus puertas. Así ocurre los domingos y festivos, sean o no de apertura extraordinaria, con las tiendas de dulces, embutidos o souvenirs situadas en el entorno de la plaza Mayor. «Ellos conocen mejor que nadie su actividad, por eso no estamos de acuerdo con la ZGAT», matiza la concejala del área.

Desde la Cámara de Comercio de Cáceres también consideran que se produce un exceso de festivos de apertura. «La ZGAT se creó hace algunos años para incentivar el dinamismo económico en algunas ciudades con afluencia turística. En su día daba acceso a ayudas específicas, pero ya no es así. Vista exclusivamente desde el punto de vista comercial, ha sido una figura muy controvertida. El pequeño comercio siempre ha estado en contra», señala Raúl Iglesias, secretario general de la Cámara.

Y ha estado en contra porque una tienda dispone de menos empleados y recursos que por ejemplo un hipermercado para abrir esos días. El autónomo debe suprimir su descanso semanal o el de su único empleado. El gasto de poner en marcha el local tampoco le compensa porque acude poco público. «Nuestra opinión como Cámara de Cáceres es que los 10 días festivos aperturables ya son suficientes para los grandes establecimientos. Su ampliación lastra al pequeño comercio, que no tiene la misma capacidad a la hora de abrir tantos domingos y festivos», resume Raúl Iglesias.

En inferioridad

En la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) comparten el mismo argumento. «El pequeño comercio se siente obligado a abrir esos días, apenas cuenta con personal para hacerlo y el gasto no se compensa, porque el público al final acude a las grandes superficies», explica la gerente, Lucía Prado Escudero. De hecho, no siempre pueden subir la persiana durante esos domingos y festivos, «pero en diciembre sí lo hacen, también en algunos periodos de rebajas porque entonces sí hay actividad en Cáceres que haga rentable ponerse en marcha. Ellos conocen su sector y saben que la mayoría de esos días extras les resultan perjudiciales», indica la gerente.

Quizás habría que probar el camino de la unión: que todos los pequeños comercios se pusiesen de acuerdo en sus aperturas (por ejemplo los festivos y algunos sábados tarde) para que el público supiera que están disponibles. «Debemos comenzar a trabajar en esa línea», reconocen desde Aeca, a sabiendas de que el comercio cacereño necesita mayor cooperación para avanzar juntos frente a las dificultades de los nuevos tiempos.

«Hay otros problemas»

Y esos nuevos tiempos plantean nuevos retos, como la venta on line. «Considero que las grandes amenazas que se ciernen sobre el comercio ya no están tanto en si se abren por ley cuatro días festivos más o menos, sino en la venta por internet, que está disponible las 24 horas los 365 días del año, especialmente las grandes plataformas que establecen una enorme competencia», reflexiona Pedro Rosado, secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC). Por eso, ya no resulta «tan determinante» el número de festivos de apertura como hace unos años, «porque lo que no se venda hoy a través del gran comercio en esos días, posiblemente se estará vendiendo por internet».

De ahí que la FEC insista en la importancia de que el pequeño comercio se ponga al día, se adapte al formato on line y trabaje desde la unión. «Pero sobre todo, que explote la principal ventaja de Cáceres, un hecho diferencial respecto a otras ciudades: el tirón turístico. Es fundamental y puede aprovecharse mediante la especialización. Porque el visitante no viene a meterse en un hipermercado», destaca Pedro Rosado. Recuerda, además, que estas tiendas «siempre pueden hacer uso de la posibilidad de abrir cuando quieran.