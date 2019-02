Gran Vía y Gómez Becerra, próximo paso en la peatonalización de calles

La alcaldesa, Elena Nevado, desgranó ayer qué inversiones se financiarán con la nueva inyección de fondos europeos recibidos por Cáceres. Estas aportaciones, que requieren de una cofinanciación del ayuntamiento, han sido para la ciudad en los últimos veinticinco años como un Plan Marshall que en sus primeras obras se destinaba a hacer colectores y en las últimas a construir parques y a peatonalizar calles. Nevado detalló lo anunciado el martes por el gobierno cuando se informó del destino del millón y medio de los últimos fondos.

Dos de las inversiones pasan por la peatonalización de calles. Una de ellas, Gran Vía, lo es de facto, pero le falta perder la calzada. Lo que se quiere con una inversión de 120.000 euros es prolongar la plataforma única que se está poniendo en San Juan, aunque sin las tres clases de pavimento que hay en esta plaza. Esa plataforma única se prolongará desde San Juan hasta la plaza Mayor. Se ganará espacio para el peatón y las terrazas y se mantendrá el carril abierto para los vehículos de servicios.

La otra calle, Gómez Becerra, ha sido peatonal hasta su conexión con Hermandad de manera puntual, en ensayos propiciados por el comercio de la calle. Ahora se quiere hacer una plataforma única en la calle, sin diferencia de altura entre la acera y la calzada, pero la solución definitiva saldrá de un concurso de proyecto en el que se tendrán en cuenta «las propuestas de los comerciantes y residentes», aseguró Nevado, que apuntó que una de esas propuestas es que se deje espacio para aparcamiento, dado que en la calle hay bloques que carecen de cochera. El diseño final saldrá del proyecto que redacte el estudio que gane la licitación.

Otro destino de estos fondos europeos será la reforma de la plaza de Santiago. Y al igual que en Gómez Becerra, la solución saldrá de las propuestas que hagan los residentes, según aseguró la regidora, que, no obstante, sí precisó que «en principio no creo que se eliminen los aparcamientos» de esta plaza, aunque sí tendrán «otra ordenación, no como están ahora».

La presencia de la alcaldesa en la comparecencia posterior a la junta local de gobierno permitió hacer un repaso a otros asuntos de actualidad. Así confirmó que la próxima semana saldrá la convocatoria para ocupar veinticinco plazas de la Policía Local que permitan cubrir jubilaciones y pases a segunda actividad. Un día antes el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Salaya, había urgido a la alcaldesa a convocar estas plazas.

Sobre la reunión que el pasado martes mantuvo con el presidente de Canal de Isabel II, Pedro Rollán, Nevado aseguró que la intención de la empresa es «en este momento» cumplir sus compromisos con el contrato para la gestión del abastecimiento y depuración del agua de Cáceres, que tiene vigencia hasta el año 2039. Hace un año y medio se especuló con la posibilidad de que la compañía de la comunidad de Madrid se desprendiese de sus dos filiares en España, la de Cáceres y la de Lanzarote. Y en relación a la tarifa, que este año toca revisar, Canal puede pedirlo a partir de abril, Nevado aseguró que no se puso sobre la mesa en la reunión del martes y que a tenor del resultado de la auditoría financiera encargada por el ayuntamiento esa revisión podría ser a la baja.

Nevado volvió a expresar ayer su preocupación por la posibilidad de que la Junta aproveche el atajo normativo de la nueva legislación para agilizar la administración para que el proyecto de la mina de litio cuente con autorización en contra de lo regulado en el plan de urbanismo de Cáceres, que impide la apertura de una mina en Valdeflores. Desde la Consejería de Economía, de la que depende la dirección general de Minas, se aseguró ayer que este proyecto no obtendrá la calificación de interés autonómico «ni ninguna otra que suponga prevalecer o saltarse una norma municipal» como es el plan general de urbanismo.