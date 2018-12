Los grandes comercios de Cáceres se preparan para abrir 16 domingos y días festivos en 2019

Tres años después, la capital cacereña vuelve a recuperar la apertura del comercio durante 16 domingos y días festivos a lo largo de 2019. La sentencia del Tribunal Supremo conocida el pasado julio así lo establecía de manera firme. De este modo, el sector podrá atender al público los ocho días de apertura autorizada por la Junta de Extremadura a propuesta del consejo de comercio regional, además de las dos jornadas decididas por el consejo de comercio local, a las que habrá que añadir otros seis días que Cáceres recupera al ser considerada de nuevo, tras el fallo del Alto Tribunal, como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

En total, 16 domingos y festivos que siguen teniendo defensores y detractores. Los primeros consideran que Cáceres debe abrirse de par en par a estas nuevas posibilidades para ganar ventas, actividad, afluencia turística... Los segundos creen que será un golpe al pequeño comercio, mayoritario en Cáceres, que no dispone de personal para afrontar esas aperturas extraordinarias, y todo recaerá en el titular o autónomo, frente a las grandes superficies, estableciendo una competencia complicada.

En realidad, las tiendas de menos de 300 m2 tienen la posibilidad de abrir todos los días del año. La ley se lo permite, pero en Cáceres la mayoría no hace uso de este derecho alegando su necesidad de descansar y conciliar con la vida familiar. Los comercios que superan los 300 m2 no pueden hacerlo fuera del calendario habitual (lunes-sábado), salvo los domingos y festivos establecidos por las administraciones (ahora 16).

A VUELTAS DESDE 2013 / La declaración de Cáceres como ZGAT fue aprobada por la Junta de Extremadura en el año 2013 cuando el popular José Antonio Monago estaba al frente del Ejecutivo regional. Supuso que los grandes comercios pudieran ampliar sus aperturas especiales de 10 a 16 domingos y festivos. Se aplicó en Cáceres, Badajoz, Mérida y Moraleja. La medida nunca fue del agrado del PSOE, que una vez recuperado el Gobierno regional dictó en la primavera de 2016 una resolución a través de la Consejería de Economía anulando la declaración. El ayuntamiento cacereño recurrió entonces a los juzgados y recibió un primer revés del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero al elevarlo al Tribunal Supremo, éste ha acabado dándole la razón y sentenciando que Cáceres puede considerarse Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), especialmente por su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por tanto tiene derecho a 16 domingos y festivos extras de apertura comercial.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 23 de noviembre la resolución de la Junta de Extremadura que establece como días apertura autorizada en 2019 para los comercios extremeños el 7 de enero (festivo de Reyes que pasa al lunes), 18 de abril (Jueves Santo), 7 de julio (domingo), 9 de septiembre (festivo del Día de Extremadura que pasa al lunes), 12 de octubre (fiesta del Pilar), 9 de diciembre (fiesta de la Inmaculada que pasa al lunes), 22 de diciembre (domingo) y 29 de diciembre (domingo).

Además, el Consejo Sectorial del Comercio de Cáceres ha decidido por unanimidad que los dos festivos de apertura que le corresponde elegir sean el 1 de noviembre (festividad de los Santos) y el 1 de diciembre (domingo). A todo ello se unen los seis días establecidos como ZGAT: los primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre.

AECA NO LO COMPARTE / Demasiados días a juicio de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), que considera que se ha hecho un mal uso de la Zona de Gran Afluencia Turística simplemente para que las grandes superficies puedan abrir más jornadas. «En realidad esa figura no tienen nada que ver en Cáceres con la afluencia turística, porque si así fuera, se habría hecho lo que en otras ciudades como Córdoba, donde se abre en mayo y en Semana Santa, cuando el turismo está en máximos, y solo la zona del casco histórico, la que realmente tiene visitantes. Aquí en Cáceres se aplica a toda la ciudad y además en domingo, la jornada en la que el viajero regresa a casa. Por tanto, no tiene nada que ver con la afluencia turística», critican desde AECA.

Además, las condiciones que debe cumplir el pequeño comercio, sujeto al convenio provincial, no son las mismas que las de las grandes superficies, que tienen un convenio propio. «Éstas por ejemplo no abonan los festivos a sus trabajadores mientras que el pequeño comercio debe pagarles como horas extras», subraya AECA. A la vez recuerda que el pequeño comercio tiene poco personal, de modo que le supone mucho esfuerzo poder abrir el domingo sin cerrar otro día de la semana. «El tejido mayoritario son microempresas, muchos autónomos solos, con un empleado o dos a lo sumo. Se trata además de un sector prioritariamente cubierto por mujeres que necesitan conciliar la vida laboral y familiar». Por tanto, AECA sostiene que la declaración de ZGAT genera una competitividad desigual y una discriminación respecto a los trabajadores, y recuerda que es un sector clave en Cáceres.

Desde AECA también aluden a un estudio entre consumidores donde más de un 70% afirmaba tener sus necesidades cubiertas con diez días de apertura en Extremadura. «Otra cosa es que al usuario le pueda agradar disponer de más jornadas, pero eso no quiere decir que no se tenga cubierta ya la oferta».

La asociación recuerda que, además de esta cuestión, también inquietan al sector otras como la compra on line o la marcha de los usuarios a las tiendas de distintas localidades. «El comercio tiene la sensación de que le están poniendo continuamente zancadillas».

LA FEC ANIMA A AMOLDARSE / En cambio, desde la Federación Empresarial Cacereña (FEC) consideran que el sector local debe adaptarse a las nuevas circunstancias. «Hay una resolución judicial que no deja otro camino, no hay otro remedio. Además, existe una competencia mucho más fuerte que viene de Amazon y de las ventas por internet, donde no hay limitación de horarios ni de fechas», explica Pedro Rosado, secretario general de la Federación Empresarial Cacereña.

A su juicio, el pequeño comercio debe afrontar los nuevos tiempos con una baza que precisamente no tienen las grandes superficies: la libertad horaria. «Hay que replanteárselo. A lo mejor es necesario que se abra el domingo y que haya menos personal el lunes. En este sentido el convenio provincial del comercio fue pionero al eliminar la obligación de cerrar el sábado por la tarde y el domingo. La jornada por tanto es de 40 horas a la semana con plena libertad horaria», recuerda.

Además, la FEC anima a las tiendas a «aprovechar el tirón turístico de Cáceres, que se produce precisamente durante los festivos, de modo que el visitante, además de conocer la parte antigua, tenga la opción de acudir a las tiendas. Ya hay comercios que abren en torno a la plaza Mayor, otros podrán o no, pero lo que está claro es que si los domingos y festivos no funcionan las grandes superficies de Cáceres, la gente se va a El Faro, por tanto debe haber igualdad de posibilidades», matiza Rosado.

APROVECHAR EL TURISMO / También el concejal Delegado de Turismo, Comercio y Empresa, Raúl Rodríguez, se ha pronunciado al respecto. «La sentencia del Tribunal Supremo establece que somos Zona de Gran Afluencia Turística por nuestro patrimonio histórico, por tanto el comercio debe adaptarse a la realidad de la ciudad y tener un modelo de consumo acorde a los tiempos», indica.

La población de Cáceres, con 96.000 habitantes, «no es suficiente para hacer este sector competitivo en la actualidad frente a los nuevos canales que facilita internet y la proximidad de centros de compras como Salamanca, Sevilla, Madrid o Portugal, sin límites horarios. Por eso, ya no basta con ser comercio de proximidad, hay que aprovechar el tirón turístico, ser valientes», afirma el edil.

En este sentido, recuerda que Cáceres registra más de 700.000 visitantes anuales, un público «interesante» que se concentra de jueves a domingo. «Con lo que cuesta que vengan, su estancia no solo puede repercutir en la hostelería, también debe hacerlo en el comercio y otros servicios. Quizás no sean la tabla de salvación, pero sí una ayuda que no se puede desdeñar», rubrica. «Cáceres ya es un centro atractivo de patrimonio, además puede ser de compras», concluye el concejal.