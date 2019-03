Las grutas cuentan con galerías, salas y pueden aparecer nuevas oquedades

Desde luego no son enormes, pero tampoco son tan pequeñas y puede que haya más que lo que se ve ahora. Las consejerías de Cultura e Infraestructuras enseñaron ayer el interior de la mayor de las dos grutas que se han descubierto en las obras de la ronda este. La más pequeña, con un acceso más difícil, se quiere preservar, es la más importante porque es aquí donde se han encontrado los restos paleontológicos (huesos de varios animales) y la única pieza arqueológica localizada hasta ahora (un canto de piedra). Es un espacio virgen en una cueva en el Calerizo, donde están Maltravieso, Conejar y Santa Ana.

La gruta mayor tiene dos salas, además de al menos una galería. La sala que ayer se enseñó puede tener entre diez y quince metros de largo y un ancho de unos cuatro, además de una altura de entre cinco y seis metros en su punto más alto. Desde uno de sus laterales se puede acceder a otra sala y desde el otro se entra en una galería. La más pequeña tiene al menos dos galerías y una sala que, según fuentes consultadas que han accedido a su interior, tiene unos seis metros de largo y entre cuatro y cinco de ancho y una altura que puede llegar a los dos metros y medio.

Ayer no se descartaba entre los operarios de las obras que puedan aparecer nuevas oquedades por las características del terreno. Lo que de momento no se ha podido confirmar en los trabajos previos y de inspección realizados en el interior es si las dos grutas están ahora conectadas.

La consejera de Cultura, Leire Iglesias, aseguró ayer que ahora es aventurado hablar de superficies. Por eso el primer paso que se dará es la contratación de un estudio geotécnico del terreno, se haría sobre una superficie de unos 1.500 metros cuadrados. El mismo «nos permitirá tener un conocimiento real de las cavidades y de la extensión que puedan tener», según detalló ayer la consejera, que se mostró muy prudente en su exposición.

Iglesias, al igual que luego hizo la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, no entró en ninguna especulación sobre el valor de lo encontrado. «Ahora empieza un periodo de investigación para conocer cuál es el valor tanto natural como patrimonial y eso nos va a llevar algún tiempo», explicó la titular de Cultura, que en otro momento de su intervención, tras la visita a la mayor de las grutas, aseguró que el periodo de investigación puede prolongarse «durante varias semanas, se tardará lo mínimo posible, pero sin hacer especulaciones sobre plazos».

EFECTO SOBRE LA RONDA ESTE / Las grutas ha aparecido en el trazado de la ronda este que entronca con la glorieta proyectada sobre la carretera de Miajadas (Ex-206). La entrada a la más grande quedaría en un lateral, donde se proyectan aceras y carril-bici, pero parte de su interior sí puede quedar debajo de donde irá la calzada. La entrada a la más pequeña está a unos veinte metros de distancia, está más alejada de la conexión con la glorieta y queda en el límite entre el espacio donde se proyecta la calzada de la ronda y el paseo lateral. Pero, al igual que la mayor, parte de su interior quedaría debajo de la calzada.

García fue igual o más prudente que Iglesias: «estamos a la espera de los análisis que nos digan la profundidad que tienen --las grutas-- (...) ahora mismo es un poco precipitado determinar el alcance de las grutas --sobre el proyecto de la ronda este--, lo prudente es esperar a los resultados y al diagnóstico para darle una solución». Confirmó que las obras en ese punto de la ronda llevan una semana paradas --desde el pasado miércoles cuando se encontraron las grutas-- y que en el resto se sigue con los trabajos. «Los plazos hoy no se ven afectados y a finales de 2020 la obras estarán terminadas. Queda por resolver este imprevisto --la aparición de las grutas-- y la solución vendrá con el diagnóstico», comentó.

En un momento de su intervención, a preguntas de los medios de información, no descartó que en caso de ser necesario se modificaría el proyecto y el trazado de la ronda para proteger las dos grutas. «Si hubiera que trabajar en una pequeña modificación, se trabajaría rápidamente y se daría una solución», afirmó.

Fuera de micrófono no aventuró posible soluciones si las grutas se tienen que preservar y eso altera la planificación inicial de la ronda este. Tampoco el director de la obra entró en un escenario que ahora no se produce y que podría pasar por la corrección del trazado o por una solución técnica que hiciera compatible el recorrido de la ronda con la protección de los restos.

El punto donde se han localizados las grutas está en el Calerizo y dentro del tramo menos fundamental de los cinco en los que se divide la ronda a efectos de la circulación del tráfico. Es un tramo que está entre la prolongación de la avenida de Dulcinea y la conexión con la carretera de Miajadas (Ex-206), el punto final o inicio de la ronda. Un retraso en la ejecución de este tramo no impediría que el resto del trayecto de la ronda este, entre la prolongación de la avenida de Dulcinea y la glorieta de la Universidad Laboral, estuviese operativo.

En las proyecciones que sobre la intensidad media diaria de tráfico se hace en el proyecto de la ronda, el tramo donde están las grutas es con diferencia el que tendría menos tránsito.

HUESOS Y CANTO / Sobre los restos localizados en la menor de las grutas, Iglesias detalló que se han encontrado «restos óseos --de animales- y un canto trabajado que puede tener algún valor». Sobre el resto arqueológico localizado, de cuya aparición informó este diario el pasado domingo, la consejera aseguró que de momento «ha aparecido un elemento y no sabemos si es de un depósito anterior o posterior». Preguntada sobre si este elemento lítico pudiese ser una herramienta, contestó que ahora y con la información que se tiene «no podemos especular nada, podemos deducir lo que nos gustaría o lo que intuimos, sabiendo el origen del Calerizo y de otras cavidades de la ciudad, pero ahora no podemos saber nada con certeza». Iglesias sí confirmó que no se han encontrado pinturas y no entró en especulaciones sobre la datación de las dos grutas, «ahora no sabemos nada más -que lo visto en la inspección que se ha hecho de las dos grutas-», señaló.

De las grutas en las obras de la ronda este volvió hablar ayer la alcaldesa, Elena Nevado. El lunes lo hizo para pedir prudencia, aunque también consideró que este hallazgo abre una oportunidad para la ciudad. Ayer la regidora lamentó que «se haya ocultado» al gobierno local la visita de las dos consejeras al hallazgo. Preguntada por la ausencia de un representante del ayuntamiento, la consejera de Infraestructuras afirmó que la comunicación «es absoluta, esto es algo que nos importa a todos».

MINA DE LITIO/ De la consejería de Olga García también depende la tramitación de la solicitud de concesión de la explotación de los recursos mineros de Valdeflores. Ayer, a preguntas de los medios de información, respondió que el expediente «no está parado» y que se está «analizando la documentación aportada» por Tecnología Extremeña del Litio, por lo que no dio ninguna fecha o previsión sobre cuándo se podría exponer el expediente a información pública.