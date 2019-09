Las grutas obligan a variar el proyecto de la ronda este sin alterar su trazado

No hay gran obra que no tenga un modificado y la ronda este no es una excepción. En este caso por una circunstancia sobrevenida: la aparición de dos grutas que se localizaron el pasado marzo como consecuencia de los trabajos de ejecución de la nueva vía urbana, en su tramo de conexión con la Ex-206. La consejera de Movilidad, Leire Iglesias, ofreció ayer detalles de este modificado, que no alterará el trazado de la ronda en este punto ni prorrogará el plazo de ejecución. Iglesias anunció que se mantiene finales de 2020 para la apertura de la nueva vía urbana que con sus cuatro kilómetros conectará la carretera de Miajadas con la glorieta de la avenida de la Universidad, donde está la comandancia de la Guardia Civil y la Universidad Laboral, un punto donde enlazará con la ronda norte, con lo que se va completando el anillo de vías que circundan Cáceres.

Hubo otro anuncio. La consejera adelantó que en 2020 se acometerá la redacción del proyecto de la ronda sur, es un tramo de unos tres kilómetros que conectará la Ex-206 con la carretera de Badajoz, pasará entre el recinto ferial y Charca Musia y Casa Plata, conectará con la glorieta del ferial y bordeará La Cañada, una urbanización a la que tendrá que dar un acceso más seguro que el actual. En su parte final deberá resolver la conexión con la vía del ferrocarril, ahora se soluciona con un paso inferior y está en ejecución un falso túnel.

Pedro Rodríguez, que es el director de las obras de la ronda este, dio más detalles del modificado. Lo que cambia es el paseo peatonal que iba paralelo a la calzada. Se desviará para que queden entre ambas un parque o zona verde en el que estarán las dos aperturas por las que se accede a las grutas -una de ellas es la principal y la que da acceso a la sala que se ve en las fotos-. Además de la alteración del paseo, el otro cambio importante es la colocación de un «forjado gigante» sobre el que iría la calzada y que soportaría las cargas del tráfico. Rodríguez detalló que aún no hay una previsión del coste que tendrá ni de en qué cantidad habrá que incrementar el presupuesto, se están «afinando los números».

El director de las obras explicó que en un principio se pensó en modificar «en planta el trazado de la calzada», parte de las cavidades de las grutas quedan debajo de la vía urbana, pero como en esta zona «todo es caliza, el mismo problema lo tendríamos veinte metros más arriba o más abajo, con lo cual no tenía sentido modificarlo en planta, pero sí en alzado con una pequeña subida para proteger» las grutas.

El alcalde cacereño y la consejera de movilidad, ayer en el interior de las grutas

SOLO PARA INVESTIGACIÓN / Iglesias indicó que no se han localizado nuevas entradas, además de las dos que aparecieron en marzo, pero los sondeos hechos «dicen que puede haber otras cavidades, no de gran tamaño, aún no sabemos qué pueden tener en su interior». La titular de Movilidad, que en la anterior legislatura era la consejera de Cultura, no dio detalles sobre el valor de las formaciones geológicas y restos óseos encontrados en el interior de las grutas, «se está trabajando sobre ellos», apuntó, para a continuación precisar que las cuevas no podrán visitarse, salvo por técnicos, «por cuestiones de seguridad y porque todavía se deben hacer investigaciones».

En la información que sobre el estado de ejecución de las obras se difundió ayer desde la consejería se dan más datos sobre las grutas. Así se recuerda que la de mayor tamaño «tiene una profundidad de tres metros y medio y cuenta con un espacio principal que supera los diez metros». Además se añade que para protegerlas, «y no poner en peligro la integridad de las cavidades», se han planteado medidas como «la creación de una losa de reparto de hormigón armado, que evitará una rotura frágil», la misma separará la calzada de las cavidades. Y se recuerda que el otro cambio destacado del modificado es la alteración del trazado del paseo peatonal aledaño a la calzada para crear un espacio verde o jardín en el que quedarán las dos entradas a las grutas.

En cuanto al porcentaje de ejecución de las obras, que se iniciaron hace más de un año, en el tramo que conectará la Ex-206 con el camino de acceso al santuario ya se ha hecho el 39,1%, mientras que en el segundo, que circunda el Residencial Universidad, ya se ha acometido el 27,3%. Los dos tramos se adjudicaron por 20,6 millones.

No hay una previsión de abrir la obra por tramos. El más urgente es el que conectará la residencia San Pedro de Alcántara, con la prolongación de la avenida de la Hispanidad, con el hospital universitario, una alternativa al tránsito actual por Mira al Río y ronda Vadillo. Se mantiene la planificación de que los trabajos acabarán a finales del próximo año y que en ese momento se podrá abrir la ronda en su totalidad.