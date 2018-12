La Guardia Civil y la policía local intervienen casi 9.000 petardos

Una operación conjunta que realizan en la campaña de seguridad de Navidad la Guardia Civil y la policía local les ha permitido intervenir casi 9.000 artefactos pirotécnicos en distintos puntos de venta sin autorización de la ciudad según indica la benemérita.

Los agentes de la Guardia Civil que pertenecen a Intervención de Armas y Explosivos de Cáceres en colaboración con policías locales han realizado seis inspecciones en establecimientos comerciales de la ciudad dentro del control de comercialización, venta y uso de material pirotécnico que estaba previsto para estas fiestas. El total exacto de los famosos petardos intervenidos asciende a 8.799, de los que 5.900 son truenos de impacto, 2.500 bengalas y 399 artificios más peligrosos y potentes.

Las inspecciones se han realizado a posteriori de conocer los puntos de venta de la ciudad y después de verificar que estaban siendo distribuidos a menores de corta edad. Tras realizar dichos controles se procedieron a formular nueve denuncias a los titulares de los establecimientos encargados de distribuir de manera ilegal los artefactos por infracciones administrativas a la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, así como al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería por vender articulos pirotécnicos que solo pueden ser comerzializados en establecimientos que se dediquen en exclusividad a la distribución de los mismos.

medidas de la operación/ La campaña de seguridad que mantiene unidos a la Guardia Civil y a la policía local contra la compra-venta ilegal de los conocidos «petardos», que hasta ahora no se había regulado, tiene como principal objetivo controlar que no se distribuya material pirotécnico fuera de los establecimientos dedicados a su venta además de evitar que los menores puedan hacerse con ellos. Por otro lado el control del uso de estos artefactos si se ha llevado a cabo años atrás por una ordenanza municipal y continúa encargándose de sancionar a los que no realizan un uso adecuado de material pirotécnico en la vía pública exponiendo a situaciones peligrosas a los viandantes de la ciudad.