Guerra entre sindicatos y mandos de la policía local de Cáceres por los turnos

Este miércoles un comunicado de las centrales sindicales CSIF y UGT hacía pública una guerra que llevaba días abierta (concretamente desde el día 12) en el seno de la policía local cuando los mandos y el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, propusieron retomar los cuadrantes de turnos que existían antes de la pandemia. Fue el pasado mes de marzo, al declararse el Estado de Alarma, cuando el ayuntamiento dispuso la creación de grupos burbuja para aminorar los efectos que el coronavirus estaba provocando en la ciudad y que atacaron severamente al cuerpo.

Al tratar de volver a la situación anterior, los sindicatos se opusieron de manera frontal al entender que con esta medida se ponía en riesgo la salud de los agentes. Ayer, la crispación fue a más después de que los representantes sindicales anunciaran la convocatoria de una concentración para el próximo 26 de febrero en la plaza Mayor para protestar por la próxima entrada en vigor del cuadrante de trabajo. Los mandos tenían conocimiento de esta convocatoria desde el jueves por la tarde. El acto se celebrará bajo el lema ‘Con la seguridad y la salud no se juega’.

Ambos sindicatos elaboraron un comunicado sobre lo que califican como «falta de dialogo del concejal, que no ha hecho ninguna propuesta para intentar llegar un acuerdo desde una actitud autoritaria y desprecio hacia la salud de los policías». En este sentido, solicitaron al alcalde que abra «de inmediato un foro de negociación real y efectivo; no como la pantomima a la que asistimos atónitos el pasado día 12 con Licerán, que no mostró en ningún momento voluntad de dialogo».

Fue ese día 12 cuando se prendió la mecha de esta guerra. Tanto es así que las fuerzas sindicales han retado al consistorio indicando que si el edil continúa adelante con sus planes, «poniendo en riesgo la integridad y salud de los policías por su falta de dialogo», las organizaciones sindicales firmantes continuarán con un calendario de protestas que se prolongarán en el tiempo «de manera indefinida».

Licerán habló este viernes por primera vez públicamente de este asunto a preguntas de los periodistas durante su comparecencia tras la junta de gobierno local. El responsable municipal consideró que el regreso a la estructura de turnos previos a la pandemia garantiza que haya más presencia de agentes en la calle. El edil argumentó que ha seguido «los criterios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para evitar contagios y no poner en riesgo, en ningún momento, la salud de ningún efectivo y garantizando la jornada laboral».

Criterios técnicos

El responsable de la cartera de Seguridad Ciudadana señaló que su equipo lleva «dos meses negociando con los representantes de los trabajadores, intentando buscar soluciones, y se ha acordado regresar a ese cuadrante para garantizar la cobertura». Remarcó que las medidas se adoptan en base a los «criterios técnicos que nos marca la policía local, de seguridad ciudadana y medios que se necesitan». Finalmente, el cuadrante que se instauró en marzo, con el primer estado de alarma, «consta de 200 horas menos al año que el normal». En esta línea, defendió que «tanto la ciudadanía cacereña como los criterios técnicos de seguridad demandan que haya más presencia policial en la calle».

A la polémica, por primera vez, también respondieron los mandos. En un comunicado aseguraron que «este cambio obedece a que el cuadrante implantado con motivo de la pandemia plantea muchas disfunciones, sobre todo en los turnos de mañana, ya que no es lo mismo que la ciudadanía esté confinada a que no lo esté».

Añaden que «cuando los ciudadanos se han incorporado a la rutina diaria, trabajos, colegios, comercio, etcétera, se hace muy difícil llevar a cabo nuestras funciones con tan solo nueve agentes en la calle (ya que los agentes en segunda actividad que salieron a la calle ya se encuentran de nuevo en los puestos de origen)». Reiteraron que con el actual cuadrante solo hay nueve agentes operativos, ahora habrá 18 en los turnos de mañana, «número suficiente para poder prestar un servicio de calidad en la ciudad».



21 de cada 42 días

A juicio de estas fuentes policiales, «la negativa a volver al antiguo cuadrante radica en que con el cuadrante de la pandemia se trabajan 21 días cada 42, y con el cuadrante anterior se trabajan 27 días de 42». Sostienen que «justificar que no se efectúe este cambio, amparado en la pandemia, es simplemente absurdo, ya que los representantes sindicales no cuentan que a nuestra jefatura en los turnos de mañana acceden 18 agentes de distintas poblaciones extremeñas que realizan las prácticas de la Aspex, tres alumnos del grado de Criminología, agentes de otros turnos a hacer labores personales o profesionales y ciudadanos y repartidores a realizar todo tipo de gestiones, evidentemente, cumpliéndose a rajatabla las mismas medidas higiénico-sanitarias exigibles al resto de los ciudadanos».

Comentaron que desde hace varios días, diez policías, de distintas burbujas, están digitalizando los archivos policiales durante el turno de tarde, guardando «todos», las misma medidas higiénico-sanitarias exigibles al resto de cacereños.

Y añaden: «Tampoco cuentan los representantes sindicales que ellos mismos, que no forman parte de ninguna de las burbujas policiales, se han estando paseando el día 17 de febrero por los tres turnos de servicio, sin que les haya preocupado las posibilidades reales o no de contagio».





Sin servicio

Aquí no queda la cosa. Para incidir todavía más en la problemática del cuadrante aplicado en la pandemia, los mandos señalan que el pasado día 10 de febrero, miércoles, por primera vez en décadas, «no se pudo regular el tráfico en ninguno de los colegios de la ciudad, ya que entre las 07.00 y las 09.00 horas tan solo prestaron servicio tres agentes, que fueron enviados al mercado franco para realizar su servicio. De los seis que faltaron, tres estaban conciliando la vida familiar (llevando a sus hijos al colegio) y otros tres faltaron al trabajo por enfermedad», sentencian.

Por lo tanto, a juicio de los mandos policiales, «queda demostrado que no existen los grupos burbuja en los turnos de mañana, se trata tan solo de presionar a la jefatura y al concejal del área para que se plieguen a los deseos de los representantes sindicales, para continuar con un cuadrante muy beneficioso para los policías, pero inoperante para las necesidades de la ciudad».

Y concluyen de esta manera: «Evidentemente, la jefatura, que lleva meses velando por la integridad física de todos sus miembros, lo seguirá haciendo. En permanente contacto con el departamento de Prevención de Riesgos Laborales se han establecido una serie de pautas de obligado cumplimiento para impedir la mezcla de agentes de una sección con los de otra». La guerra está abierta.