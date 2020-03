H&M abrirá el próximo 26 de marzo

H&M abrirá en el Ruta de la Plata el próximo 26 de marzo (jueves). Así se anuncia en la propia web corporativa de la firma, en la que ya hace unos días aparece el centro comercial cacereño como nuevo espacio de venta de esta marca. Ya cuenta con el equipo que atenderá a los clientes cacereños porque la oferta de empleo que se anunciaba en el portal de internet ya se ha retirado (buscaban a dependientes de a un coordinador). Por el momento no se confirma a cuántos empleados precisará para gestionar la tienda.

Desde la cadena sueca confirman, no obstante, que aún no han concluido las obras de adecuación del espacio, que comenzaron el pasado mes de enero. Y por el momento desde el gigante textil no se ofrecen más detalles sobre las características que tendrá la tienda. «Es un factor que queremos guardarnos para sorprender a los clientes», afirmaron desde el gabinete de comunicación de H&M. Lo hacen, aseguran, debido a la expectación que ha levantado el desembarco de la firma en la capital cacereña. Razón no les falta porque es una de los más esperadas junto a la apertura de Mercadona, que aún está a la espera de recibir la licencia para comenzar las obras de adecuación de la superficie en la que se instalará.

UNA DE LAS MÁS GRANDES / H&M ocupará 1.750 metros cuadrados y será una de las tiendas más grandes del centro comercial. Las últimas aperturas del gigante sueco han sido espacios más pequeñas de lo habitual, como podría ser la de Cáceres porque H&M llega a ocupar superficies de hasta 4.000 metros, con productos personalizados según los gustos de la zona en la que se va a instalar. Una de las últimas tiendas de estas características que ha abierto ha sido en Mallorca. La idea se probó por primera vez en Berlín el pasado octubre.

H&M se ubicará en el espacio que dejó Eroski, que cerró en el Ruta de la Plata en noviembre del 2018 después de 25 años en el centro comercia. Dejó libre una superficie de casi 10.000 metros cuadrados, que se ha sometido a una reforma integral. Las obras comenzaron en marzo del año pasado y el renovado espacio se estrenó el pasado mes de noviembre, aunque los trabajos aún continúan en la fachada y en el interior. La rehabilitación se ha centrado en modernizar la imagen del centro comercial, alargando los dos pasillos y construyendo al final un espacio de ocio que actualmente es muy usado por los más pequeños (cuenta con juegos interactivos). Se han sustituido además los techos, que ahora permiten el paso de la luz natural.

A lo largo de los pasillos se sitúan las diferentes tiendas. Desde que se renovara esta superficie el centro comercial cuenta con una quincena de nuevas firmas: JVZ, Time Road, Punto Roma, Álvaro Moreno, Bedland, JD Sports, Sprinter, Multiópticas (abrirá el 4 de abril) y Primor, Joyería José Luis y Viajes Eroski (estas tres ya estaban antes de la reforma pero han ampliado el espacio y se han trasladado a los nuevos pasillos). A ellas se suman H&M y Mercadona. Esta última aún no ha confirmado fecha de apertura.