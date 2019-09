H&M afirma ahora que todavía no ha decidido si abrirá en el Ruta de la Plata

El desembarco de H&M está en el aire. La semana pasada el centro comercial Ruta de la Plata anunció que la firma sueca sería una de las tiendas que se instalarían en el espacio que dejó libre Eroski, en cambio la cadena de moda asegura a este diario que aún no ha cerrado ningún contrato. «Por el momento no podemos confirmar que vayamos a abrir en el centro porque no damos por terminados todos los trámites internos», afirmaron exactamente desde el departamento de comunicación de H&M a este diario.

No es la primera vez que la firma se interesa por abrir una tienda en Cáceres y hasta ahora nunca ha llegado a buen puerto (lo han intentado en varios edificios del centro: en la calle San Pedro y en Pintores, entre otras). La decisión de abrir nuevas tiendas pasa por varios trámites y departamentos; hasta ahora tiene el visto bueno de algunos, pero faltan otros tantos. Por esta razón la empresa no entiende el anuncio de la apertura por parte del centro comercial: «Por el momento hay muchas probabilidades de que las negociaciones acaben bien», añaden. Pero es solo eso, no hay nada confirmado. Cabe la posibilidad, advierten, de que al final se desestime la idea de abrir en Cáceres.

UNA DE LAS MÁS GRANDES / El Ruta de la Plata había confirmado incluso que abriría una tienda que ocuparía 1.750 metros cuadrados, con lo que iba a ser una de las más grandes de las que se instalen en el espacio que dejó libre Eroski, y que se inauguraría entre enero y marzo del próximo año. La superficie de la tienda es real, la firma sueca siempre ha negociado sobre esa base, pero por el momento asegura que no se ha avanzado más.

Sí será una realidad, no obstante, la apertura de Mango, que ha confirmado también la propia empresa. La firma catalana ocupará en el centro comercial unos 750 metros cuadrados para ofrecer moda tanto de hombre como de mujer. Será la tercera vez que Mango intente hacerse un hueco en Cáceres (la marca ya tuvo otras dos tiendas, una de mujer y otra de hombre, pero cerraron), pero la primera que aglutine la línea femenina y masculina en un solo espacio.

También abrirá Mercadona durante el año 2020. Ocupará 3.000 metros cuadrados (la superficie más grande de todo el espacio disponible, unos 11.000 metros) pero la empresa no avanza más detalles. Por el momento se desconoce el número de empleos que creará y si mantendrá abierto el supermercado que posee en el Vivero, a escasos metros del centro comercial.

Por otro lado, las obras para reformar la superficie que dejó libre Eroski continúan. Ayer fue necesario cortar parte de la calle Londres para realizar trabajos con una grúa en la fachada. La idea es inaugurar este espacio el próximo mes de noviembre, con el objetivo de que parte de las tiendas estén abiertas para la campaña de Navidad. Estarán también Primor (la perfumería que ya tiene una tienda en el centro comercial pero que se trasladará a este otro espacio para poder ampliarla), la joyería Time Road, Viajes Eroski, JD Sports, la firma de moda masculina Núñez de Arenas, Punto Roma y Joyería José Luis (que trasladará allí la tienda que ya posee en el centro comercial).