H&M no baraja por el momento inaugurar su tienda en Cáceres

H&M no baraja inaugurar en los próximos días su tienda en el centro comercial Ruta de la Plara de la capital cacereña. El gigante textil mantiene, eso sí, sus planes de apertura en esta superficie pero lo que descarta es iniciar su actividad cuando reabra el centro comercial a partir del próximo lunes, si Extremadura consigue pasar a la fase 2 de desescalada.

Sus previsiones eran haber inaugurado el espacio el pasado 26 de marzo pero la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus frenó las expectativas ya que el Ruta de la Plata tuvo que cerrar sus puertas. El local que ocupará la firma sueca, que tendrá una superficie de 1.750 metros cuadrados, ya está listo. Y de hecho ya había seleccionado hasta el personal que iba a atenderla, pero los planes se truncaron.

Sin embargo parece que los cacereños no podremos comprar en el espacio de H&M en un futuro próximo ya que en los planes de la firma no está inaugurar ahora: «De momento no hay información que podamos ofrecer con respecto a esa apertura», indicaron a este diario fuentes del gigante textil sueco.

La llegada de esta firma es una de las más esperadas desde que el centro comercial se sometiera a una reforma integral cuando Eroski anunció su marcha. Aunque nada se sabe tampoco de qué características tendrá el espacio; H&M había optado por mantener el factor sorpresa y no revelar, hasta su apertura, detalles sobre la misma.

Con la renovación de las instalaciones esta superficie comercial cuenta con una quincena de nuevas firmas: JVZ, Time Road, Punto Roma, Álvaro Moreno, Bedland, JD Sports, Sprinter, y Primor, Joyería José Luis y Viajes Eroski (estas tres ya estaban antes de la reforma pero han ampliado el espacio y se han trasladado a los nuevos pasillos). A ellas sumarán Multiópticas (iba a abrir en abril ), H&M y Mercadona.