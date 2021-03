Habrá feria del libro. Primera certeza de 2021 en el calendario cultural cacereño. Así lo confirman a este diario fuentes municipales, que concretan que ni mantendrá fechas ni será en el mismo formato conocido hasta ahora.

No se celebrará por tanto en el mes de abril, tal y como ha sido habitual coincidiendo con la fiesta del patrón San Jorge, y se baraja por tanto aplazarlo dos meses hasta junio o hasta octubre si las condiciones de la pandemia no permiten que sea antes de verano. En cuanto a la ubicación, sí confirman que será en el centro de la ciudad aunque no está decidido que sea en Cánovas. Ya en la edición de 2020, tras la cancelación de la fecha en abril debido a que el país se encontraba en estado de alarma, el ayuntamiento pospuso la cita a septiembre aunque finalmente la dirección general de Sanidad de la Junta de Extremadura desautorizó que se celebrara en el céntrico paseo debido a que no cumplía los requisitos sanitarios para evitar contagios. En su lugar, el ayuntamiento organizó varios eventos ‘online’ con las firmas que ya estaban cerradas para que presentaran sus novedades.

En ese sentido, desde la Concejalía de Cultura avanzan que trabajan en una fórmula que se adapte a los requerimientos que determinan las autoridades para mantener la feria en su ubicación tradicional y en el caso en el que no sea posible, valoran como escenarios la plaza Mayor siguiendo el modelo que se llevó a cabo con el mercado navideño u otra ubicación también en el corazón de la ciudad sobre la que no han ofrecido detalles. Precisamente su emplazamiento es uno de los asuntos más controvertidos a la hora de plantear alternativas para la cita literaria ya que el pasado año también se barajó una reubicación para garantizar su continuidad pero los libreros mostraron su rechazo a la propuesta.

Cultura sostiene en cualquier caso que la decisión final será consensuada con los propietarios de las librerías en próximos encuentros que mantengan. De hecho, fue este lunes cuando se produjo una primera toma de contacto entre los libreros y la institución ferial para perfilar opciones de cara a la cita.

También sobre otro de los eventos clave de la agenda cultural de primavera se pronunció este martes el alcalde, Luis Salaya, en referencia a la información que publicó este diario sobre el Womad. En relación a la futura edición de 2021 del festival, la número 30 --la 29 no llegó a celebrarse--, la organización detalló que se encuentra inmersa en la búsqueda de «alternativas» para que se celebre. Al respecto, el regidor municipal mostró prudencia y apeló a la organización a que «valore todas las opciones». Descartó de forma rotunda que vaya a haber «eventos multitudinarios en los próximos meses» en la capital cacereña y puso de manifiesto que los tiempos que manejan las instituciones no son los mismos que manejan los promotores. «Entiendo que los promotores puedan tener tentación en pensar y presionar un poco para la celebración cuanto antes del evento porque es su trabajo, pero los tiempos de la administración ahora mismo están muy centrados en el cumplimiento de las normas y en hacer las cosas bien», apuntó en declaraciones a los medios.

Fue el propio festival el que este pasado lunes hizo público a través de sus redes sociales un mensaje dirigido al público, a los patrocinadores y a los socios anunciando que «exploran opciones para tomar la mejor y la más segura de las decisiones» de cara a este año.Al hilo de este anuncio, la directora Dania Dévora ratificó el «interés» en que el festival tenga lugar de forma «adaptada» aunque no entró al detalle sobre los formatos ni descartó que se retrasara la cita que siempre se celebra en mayo. En el caso de la edición de Las Palmas de Gran Canaria, la organización ideó una fórmula llamada ‘Womad burbuja’ con cuatro días, veinte conciertos y tres escenarios a los que solo es posible acceder con una inscripción previa para que pudiera celebrarse en noviembre de 2020 pero a tan solo unas horas de que arrancara, ya en pleno montaje de los escenarios, el ayuntamiento canario retiró la autorización.

Del mismo modo, ya en relación al resto de citas musicales que se celebran en la ciudad después de los meses de verano, también se pronunció Salaya y esperó que «lo antes posible» puedan tener lugar festivales «en un formato muy pequeño».

Sin bajada de la Montaña

Otro de los eventos significativos del calendario de primavera es la fiesta de los patronos. La bajada de la Virgen de la Montaña es el único evento que abiertamente ya ha anunciado que no se celebrará. El año pasado tampoco lo hizo en abril y se propuso que fuera en octubre, una decisión que finalmente se desechó debido a las altas cifras de contagios. Sí habrá pregón (15 de abril) que será ofrecido por José Luis Franco ‘Franquete’ y un novenario en el santuario en los días en los que debería estar la patrona en la ciudad con besamanto. Sobre los actos de San Jorge y la quema del dragón la noche del 22 de abril, aún no se han ofrecido detalles sobre si tendrá lugar o si se descartará su celebración.