Hay cinco solicitudes y tres empresas interesadas por el litio de Valdeflores

Cinco solicitudes, tres empresas, un proyecto de mina y por ahora ninguna autorización, la única que se había concedido se anuló el pasado verano. Hay interés por el mineral que hay debajo de la Sierra de la Mosca y que ya se explotó en la antigua mina de Valdeflores. Se busca litio para su uso en las baterías de los vehículos eléctricos. Pero por ahora es eso, interés, porque la Consejería de Transición Ecológica debe pronunciarse antes sobre los permisos de investigación de Valdeflores y de Ampliación de Valdeflores y resolver las miles de alegaciones presentadas. La concesión de estas autorizaciones no conllevaría el inicio de la actividad extractiva, para eso se requeriría otra autorización y un nuevo procedimiento con su exposición pública e informes, entre ellos el ambiental y el del ayuntamiento, contrario a modificar la normativa urbanística para permitir la mina.

La última petición la ha presentado la alemana AMG Lithium GmbH, filial del grupo de Países Bajos AMG Advanced Metallurgical, especializado en el suministro de materiales estratégicos. Esta quinta petición «se pone a la cola» de las cuatro anteriores, según recordó ayer la consejería, que es la competente en Minas. Por delante tiene las dos peticiones de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), empresa que está participada por la española Sacyr y la australiana Infinity Lithium, la que después entregó Sacyr y la cuarta de Castilla Mining, filial de Infinity.

Las posibilidades de que la petición de AMG prospere son muy pocas, por no decir ninguna. Primero se tendría que autorizar por la Junta no solo la exploración y la investigación, sino también la explotación, y para ello se tendría que justificar y demostrar que no hay valores ambientales que argumenten la protección que el ayuntamiento da al terreno. Y segundo tendrían que renunciar Sacyr e Infinity Lithium. De momento la consejería tiene que resolver los permisos de investigación de TEL y las miles de alegaciones presentadas. Si se conceden, a continuación tendría que tramitarse la autorización de explotación de los recursos con un nuevo periodo de exposición pública y de informes sectoriales.

CUADRÍCULAS / La solicitud de AMG se presentó el 27 de noviembre. Afecta a una superficie de 31 cuadrículas mineras. Y es una petición para los recursos mineros de litio, estaño, tántalo, cesio y rubidio. Su petición tendrá que esperar a que se resuelvan las demás. Y si al final se tramita, se tendrá que exponer al público y volverá a haber miles de alegaciones.

Infinity Lithium, la empresa que más se está moviendo para que prospere su proyecto de explotación del litio de la Sierra de la Mosca, ya adelantó el pasado día 20, en la información que periódicamente remite a la bolsa de Sídney, el interés de AMG por el mineral de Cáceres. En su información recuerda a los accionistas y posibles inversores en esta compañía australiana que la petición de AMG está detrás de los permisos que Infinity Lithium ha presentado junto a Sacyr.

La consejera de Transición Ecológica, Olga García, aseguró que en la tramitación de los expedientes mineros su departamento «tiene un papel neutral de tramitar las solicitudes y que se está actuando de forma rigurosa y evaluando cada una de manera específica», segun informó Ecologistas Extremadura del contenido de la reunión mantenida esta semana con la consejera.