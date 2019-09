Herido un joven de 16 años tras precipitarse de un cuarto piso

Un joven de 16 años resultó herido ayer tras precipitarse de un cuarto piso en un bloque de Mejostilla. Según confirman a este diario fuentes policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 20 horas de la tarde en el número 20 de la calle Pedro Romero de Mendoza. El incidente generó revuelo en el barrio debido al despliegue de cuerpos de seguridad y personal sanitario. Hasta el lugar del suceso se trasladaron varias patrullas de la Policía Local y Nacional y servicios del 112.

El joven fue trasladado a un centro sanitario del área de Cáceres y de momento no han trascendido detalles sobre su estado de salud. Este diario intentó contactar con fuentes del Servicio Extremeño de Salud para conocer su evolución, pero no atendieron las llamadas. Testigos de los hechos y vecinos del bloque atestiguan que el joven no era residente habitual de la barriada y vivía de manera temporal en el edificio con familiares en el momento de los hechos. La policía ha abierto una investigación para dilucidar las causas del suceso.