Un homenaje a una vida

«Es un honor». Visiblemente emocionado Luis Andrés Rosado Salgado, uno de los más veteranos de la prisión cacereña, recogía este martes un reconocimiento a toda una trayectoria, la medalla de plata al mérito penitenciario después de haber trabajado en la institución durante 38 años. No quiso olvidar a nadie en su discurso de agradecimiento. «Al personal, a los sanitarios, a los trabajadores sociales, a los compañeros del Organismo Autónomo, al peculio, al economato, al personal de mantenimiento». También tuvo palabras para el director entonces, en 1983, y para el actual director y cerró su intervención agradeciendo el apoyo «incondicional» de sus familiares. Como Luis, que este martes bromeaba con que él ya no presidirá el vino de honor, recibieron un homenaje a una labor, a una vida en la prisión una decena de funcionarios de la cárcel cacereña con motivo de la festividad de la Merced.

El acto, como cada año, tuvo lugar en el complejo San Francisco de Diputación de Cáceres aunque en esta ocasión el aforo fue reducido debido a la situación sanitaria. La ceremonia estuvo presidida por el subdelegado de Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz, y el director del centro penitenciario, Nahum Álvarez, contó con la presencia de autoridades como el concejal Andrés Licerán en representación de la corporación municipal.

En concreto en el acto de homenaje, la dirección hizo entrega de menciones honoríficas por los 25 años de servicio a Carmen Núñez y José Luis Fernández, un reconocimiento por la implicación personal a Juan José Tovar Murillo, menciones honoríficas a José Luis Carrascosa, Vicente García Corbacho y Rosario Hernández y dos medallas de bronce al mérito penitenciario a Juan Carlos Obregón y al centro de educación de adultos Maestro Martín Cisneros.

En su intervención, García Muñoz aplaudió la labor de todos los trabajadores que fueron galardonados este martes por su trayectoria y dedicación al servicio penitenciario y se mostró «orgulloso» del «trabajo» del conjunto de profesionales que integran la plantilla de Cáceres II. También aprovechó para destacar la «entrega y profesionaliad» de la dirección y los empleados de la prisión durante el Estado de Alarma.

Animó por último a no bajar la guardia ya que según advirtió, «esto no ha terminado». «No podemos permitirnos que el virus entre en el centro penitenciario y estoy seguro que con vuestro esfuerzo no pasará», concluyó.

Sobre los contagios se pronunció el director de la prisión cacereña, que confirmó que la prisión no ha registrado ningún positivo entre los reclusos durante toda la crisis sanitaria. Cabe recordar que a principios de mes se confirmó un positivo de una trabajadora de la prisión pero el centro insistió en todo momento en que el contagio se había producido fuera del entorno laboral. Este caso de coronavirus obligó a aislar a otros dos trabajadores, que según apuntó Álvarez este martes, también dieron positivo por el virus. No obstante insistió el director de la prisión en que la «rápida actuación» del personal del centro se evitó que hubiera un rebrote que afectara a los internos.