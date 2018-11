Horteralia Cáceres, el festival más divertido de España

El festival Horteralia de Cáceres, que celebra este sábado día 24 su novena edición, se reivindica como el más divertido del país y se muda a una instalación más grande, el pabellón Multiusos, para llenarlo con 3.500 personas, entre las pistas y las gradas, unas mil más que en la última edición. De éstas, 2.500 llegan de más de 30 provincias distintas de España lo que supondrá, según los cálculos realizados, un impacto económico en la ciudad de 600.000 euros.

Las puertas se abrirán a las dos de la tarde para degustar un cocido y primero se accederá a la pista del pabellón. Cuando esté llena, el público se colocará en la grada por motivos de seguridad, ya que en la pista solo pueden estar 2.000 personas sobre un suelo protegido para resistir los bailes de los 'hortefans'. El pregón lo realizará Malena Gracia, que se hizo famosa por su single 'Loca'. Horteralia continuará con el dj Esnórquel y la música de verbena vendrá de la mano de Esteban y Manuel, los reyes de la cumbia gallega.

Azúcar Moreno, Locomía, Las Chillers...

Las extremeñas Azúcar Moreno actuarán como cabeza de cartel de este certamen en el que no faltarán los premios de Riñonera de Oro, Hombrera de Plata y Mercadillo Franco, para los looks más extravagantes. Cherri Coke dj, que actuará hacia las once de la noche, se encargará también de dedicar canciones a los asistentes que podrán pedirlas a través de las redes sociales.

Locomía y sus grandes abanicos llenarán el escenario y también el espacio para el público, ya que la organización regalará 1.500 abanicos, un poco más pequeños que los del mítico grupo, para los más madrugadores.

Para terminar, la oferta de Horteralia llega con una de las novedades indies más divertidas de España: Joe Crepúsculo, que "será una auténtica fiesta, una verbena popular y el momento en el que más se bailará", ha dicho Sergio Martínez, director de producción de Horteralia en la presentación del certamen.

El grupo compuesto por mujeres Las Chillers revisarán los grandes temas de toda la vida desde su óptica "más gamberra". Con ellas, acabarán catorce horas de música de este festival que se encamina hacia sus diez años de historia.

Para que todo salga bien, en la organización trabajan más de 150 personas de empresas del entorno de la capital cacereña. "Los hoteles están llenos", ha dicho Conrado Gómez, presidente de la asociación cultural Avuelapluma, organizadora del certamen, que apunta que el 60% del público tiene entre 25 y 34 años y la mayoría son mujeres. Horteralia cuenta con un presupuesto de 80.000 euros y la colaboración de varias instituciones públicas y entidades privadas.

La fiesta comenzará el día antes, el viernes 23, a las 22.00 horas en el gastrobar Mastropiero con la proyección de 'Fotogramas con hombreras', dedicado a las mujeres que hacen humor en este país.

En la presentación ha participado la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, que ha resaltado que Horteralia es "una cita ineludible" en la cultura extremeña, lo que viene avalado por la cantidad de gente que llega a la ciudad para disfrutar de "uno de los festivales más divertido y extrovertido" del calendario nacional. "Este festival nos sitúa en el top de la singularidad", ha señalado la regidora cacereña.

La representante de la Diputación de Cáceres, Felicidad Rodríguez, ha recordado cómo este festival ha ido creciendo y atrayendo cada vez a más personas para disfrutar de este certamen que lleva detrás un trabajo "bien hecho", lo que le hizo merecedor de "una de las mejores puntuaciones" en las subvenciones con concurrencia competetitiva que ofrece la institución provincial cada año.