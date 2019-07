Los hosteleros piden que se aborde un plan para sostener su economía

VElaí, lo que de verdad me molesta es que el sector hostelero quiera meterse en el tema movilidad, no se pide la peatonalizacion de las calles para ganar espacio para las terrazas, y veladores... La movilidad debe ir a for de todos, no solo de los hoteleros, y habra que ver como encajan muchas de las terrazas actuales en los planes de movilidad futuros. Hoy se esta abusando de espacios publicos sin control, perdiendo movilidad, y esto debe ser abordado antes para que no se produzca en las futuras actuaciones