«Iba a trabajar y se me cruzaron diez jabalíes»

Si alguien gana dinero con la caza del jabalí, debería ser responsable y pagar por los daños que provoca. Siempre fue así pero hace unos años se le eximió de responsabilidad para dársela al conductor. No opino sobre este caso concreto, pero en general se pone menos interés en controlar que las piezas no campen por las carreteras cuando no vas a pagar indemnización si alguien sufre un accidente. Algunos ganan dinero no poniendo medios para evitar muertes. Tu vas a 90 por una carretera y se cruza un jabalí, te matas y tú tienes la culpa; en lugar del que se lucra con el jabalí y no se molesta en que las fincas estén correctamente cercadas. Es evidente que si tienes la responsabilidad te molestas en invertir para evitar muertes innecesarias.