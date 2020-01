Iglesias: «Si el informe es favorable pensaremos en un modelo de aeródromo»

No querer lo que no se necesita no es ser cateto. Precisamente lo es ser todo lo contrario, querer instalaciones que posteriormente padecen infrautilización, no podrá mantenerse su plantilla y terminarán siendo abandonadas. (Cierto es que estoy olvidando que vendrán cientos de millones de Hary Christmas a meditar en Cáceres). Autovía Caceres Badajoz, una línea férrea ligerita a Madrid y Andalucía, y que nos dejen de polladas para enredarnos como buenos palurdos que somos, que nos aturullan con un aeródromo para drones y un Buda de 40 metros.