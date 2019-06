La ilustradora de pájaros

La pasión por dibujar, Ana Iglesias Moreno la tiene desde niña. «Tengo dibujos de cuando tenía 3 años que estaban bastante bien hechos y ya eran muy realistas». Su técnica favorita ahora es el realismo, como apuntaba maneras cuando era pequeña.

Cuando finalizó el bachillerato de arte en el IES Alqázeres se marchó a Salamanca a estudiar Bellas Artes. Después viajó hasta Granada para realizar un máster en Dibujo. Llegó el momento de tomar decisiones y ella no quería volver a Cáceres, su ciudad natal. «Cuando volví mi idea principal era buscar trabajo de mi sector fuera, en Madrid o en Barcelona». Al no encontrar empleo, comenzó a trabajar por su cuenta, «llevo 7 u 8 años haciendo retratos por encargo en toda Extremadura». Empezó a publicar sus obras en redes sociales y a través de Facebook e Instagram realizó sus primeras ventas bajo el seudónimo de Anabrown, su nombre artístico. «Los encargos se conocían por el boca a boca, familia, conocidos y después se empezó a extender».

Más tarde, Ana se aficionó a la ornitología gracias a su hermano. «Él estudio Ciencias Ambientales y entonces hace de guía en ferias de turismo ornitológico, porque le gusta mucho la ornitología. Un día me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo?», cuenta. Precisamente eso hizo, colaboró con su hermano en la feria ornitológica de Salamanca como ilustradora y vendió material. A partir de ahí su curiosidad por el mundo de las aves cada vez iba a más. «La ornitología es increíble», explica.

Con alguna idea que otra de abrir un negocio, hizo el curso de creación y consolidación de empresas en la Fundación Mujeres de Cáceres, «al conocer las ideas, lo vi todo más claro. La verdad es que me ayudaron mucho», confiesa.

Después todo fue rodado, en mayo la llamaron del Espacio para la creación joven para hacer un mercadillo en el Womad y en el Festival de las Aves Ciudad de Cáceres, por lo que vio la necesidad de hacerse autónoma. Ahora trabaja desde casa, «me he pasado la vida huyendo de Cáceres y ahora no me quiero ir», cuenta entre risas. «Cáceres es una ciudad en la que la gente está dispuesta a ayudarte».

Ana descubrió que estaba aquí su sitio y explica que su situación antes de ser autónoma no fue nada fácil, «antes de darme de alta no veía salida y me deprimía muchísimo». Algo que ahora ha cambiado por completo. Quiere dibujar aves para aficionados a la ornitología y así promover el turismo de su tierra con ilustraciones realistas que tienen un «toque moderno». Los días 21 y 22 de junio participará en las Jornadas de Ilustración ‘Cáceres Ilustra’, donde el viernes estará en el mercadillo y el sábado expondrá una ilustración en Mastro Piero.

«En un futuro me gustaría también impartir talleres de arte». Anabrown ha convertido su afición en su vida, es ilustradora de pájaros y tiene la idea de crear una página web para que sus obras puedan volar a diferentes lugares del mundo desde Cáceres.