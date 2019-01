La imagen del Cristo del Humilladero ilustra este año el cartel de la Pasión

Primera cita de la Pasión cacereña 2019. Aún faltan tres meses para que pasos y cofrades llenen durante siete días las calles de la ciudad y especialmente las del centro monumental, y la Semana Santa (este año será del 14 al 21 de abril) se cuela ya en la agenda con la presentación del cartel que ilustrará la cita de este año y que difundirá los atractivos de este de evento en los principales foros del turismo, entre ellos Fitur, que se celebra a finales de enero en Madrid y está considerado el gran escaparate español del turismo.

Esa es la razón por la que ayer de dio ya a conocer la imagen con la que Cáceres venderá este año al mundo los atractivos de su Pasión, que desde hace ocho años está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Lo hará con una imagen del Cristo del Humilladero realizada en acrílico sobre tabla aplicado con espátula y obra del artista plástico sevillano Andrés Torrejón García, que se ha impuesto en el concurso convocado este año y en el que además se ha concedido un accésit al valenciano Francisco Ibiza, por su composición digital titulada Corona de Colores. El fallo del jurado se dio a conocer el pasado miércoles.

«Este es el pistoletazo de salida a una de las épocas del año más importantes de la ciudad para lucir nuestra Semana Santa», destacó la alcaldesa Elena Nevado sobre el acto de ayer en el Aula de Cultura de la calle Clavellinas.

«Seguro que habrá a quienes les guste mucho la propuesta y a otros no tanto. Pero pido que a partir de hoy cerremos todos filas en torno a ella, porque es el cartel de nuestra Semana Santa» dijo el presidente de la Unión de Cofradías, Santos Benítez, sobre la obra ganadora. «Un buen cartel es en sí mismo una obra de arte, a la vez que una llamada respetuosa a los actos. Pero también debe ser un anuncio impactante, capaz de atraer a las personas», señaló Benítez, que apeló a la importancia de que el cartel sea el reclamo con el que atraer a turistas a la Pasión cacereña.

Según el protocolo de la Unión de Cofradías Penitenciarias de Cáceres, cada año el cartel de la Semana Santa hace referencia a una hermandad y este año el motivo era la cofradía del Humilladero, que acaba de culminar los actos del 525 aniversario de su fundación. De hecho, el acto contó también con la participación de la banda de cornetas y tambores del Cristo del Humilladero, que interpretó cuatro de las marchas de su repertorio.

La obra ganadora es un primer plano de la imagen titular de la cofradía, el Cristo del Humilladero, realizada en acrílico sobre tabla aplicado con espátula. El autor es el artista plástico sevillano Andrés Torrejón García, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y especializado en la temática cofrade, de la que realiza trabajos en distintas técnicas y soportes tanto para particulares como para hermandades por encargo. Firmó en 2017 el cartel que anunciaba el desfile procesional de la Hermandad de la Salud y este año había presentado por primera vez una propuesta para el cartel de la Semana Santa. «Decidí probar y he tenido la suerte de ser el ganador», señaló después a este diario.

imagen de carácter/ Torrejón fue uno de los encargados de descubrir el resultado final del cartel, editado por el servicio de Imagen de la Diputación de Cáceres, en el acto en el que además recibió el diploma acreditativo del reconocimiento (dotado con un premio de 300 euros). «Me gustaba mucho la solemnidad del Cristo. Creo que le va muy bien la técnica a espátula porque le da una fuerza a la pintura que transmite carácter», dijo sobre los motivos por los que se había decantado por esa talla y esa técnica para su propuesta. El artista trabajó durante más de una semana, varias horas al día en la obra: «la espátula requiere tiempo ya que se usa con mucha cantidad de pintura y hay que dejar que seque bien para que no se ensucie». explicó.

Por la tarde, la web de información católica (Camino de Emaús) difundió en sus redes sociales que la obra ganadora era un «plagio» de una foto publicada por ellos. «No es exactamente la misma foto», se defendió el artista, que añadió: «Pienso que hubiera sido un plagio coger esa foto, editarla con mi firma y enviarla como una fotografía de mi autoría, cosa que no es. He realizado una pintura a partir de una foto parecida, creo que no hay debate», zanjó Torrejón.