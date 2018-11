Incertidumbre en la plantilla del San Pedro de Alcántara ante la apertura del hospital de Cáceres

CCOO de Extremadura ha alertado de la "situación de incertidumbre" que están atravesando los trabajadores del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres ante la "inminente apertura" del nuevo hospital.

Señala el sindicato que la Gerencia de Área de Salud de Cáceres no se ha reunido a negociar con los sindicatos con representación en el área para determinar cómo se llevará a cabo el traslado y la ubicación del personal que se verá afectado, por lo que "este no conoce aún cuáles serán sus condiciones laborales en el futuro".

Así, señala que las distintas direcciones están teniendo reuniones con el personal de diferentes unidades y servicios en las que "prácticamente no se les da información o la que se les proporciona es escasa y poco aclaratoria", sino que únicamente les dicen que "no saben, no contestan" o bien que la planteen por escrito, sin que eso al final tenga ninguna utilidad, señala CCOO.

Ante esta situación, el sindicato ha advertido de que, con la excusa de la apertura del nuevo hospital, "se pretende aprovechar la situación para privatizar categorías", comenzando por el Servicio de Mantenimiento, ya que se ha comunicado que no habrá personal en la categoría profesional de calefactor del SES en el hospital nuevo.

Por otro lado, señala que en estos momentos, el control de acceso de familiares para visitar pacientes hospitalizados está privatizado, cuando tenía que ser ejercido por los propios celadores del SES desde octubre.

Una "disfunción" que CCOO viene denunciando en la Mesa Sectorial, en el Comité de Seguridad y Salud laboral de SES, por escrito al consejero de Sanidad, al gerente del SES y a la secretaría General, y señala que desde estas últimas instancias, verbalmente y por escrito, se ha dicho que no se renovaría el contrato con la empresa privada a pesar de haber caducado la contrata, por lo que ha señalado la necesidad de "estar alerta ante la posibilidad de que se quiera extender esta situación".

Unificación de servicios

CCOO prevé que la Gerencia de Área unificará servicios, sobre todo los quirúrgicos, con lo que todo "el personal de Enfermería tendrá que hacer de todo" y así la Administración "continuará su política de ahorrar contrataciones, no sustituyendo bajas laborales, permisos reglamentarios, anulando días de libranza y cambiando la programación de las jornadas de trabajo", señala.

Con ello, los trabajadores del hospital "se verán más sobrecargados más de lo que ya están", sin tener en cuenta que "si ahora les cuesta conciliar su vida laboral, familiar y social en un futuro próximo aún será más difícil".

Además, asegura que sin cubrir las ausencias y con ese extra de trabajo, "las bajas laborales aumentarán, pues se hace a costa de la salud" de los trabajadores.

Explica el sindicato que sin negociación previa con los representantes legales de los trabajadores la Gerencia del Área de Salud de Cáceres "modificaría condiciones laborales del personal afectado pues parece que está en su ánimo cambiar turnos de trabajo conseguidos mediante traslados", disminuye el número de trabajadores y trabajadoras en algunos servicios más de lo que ahora están, que ya son mínimos y muchos días incluso están por debajo de lo que deberían estar, señala CCOO.

Ante este panorama, desde CCOO se pregunta "en qué situación se queda" el hospital San Pedro de Alcántara si, según dice la Administración, continuará a pleno rendimiento, tal y como está actualmente.

Por eso, asegura que "hasta que todas estas cuestiones no estén resueltas, es poco probable que el nuevo hospital funcione adecuadamente", por lo que CCOO ha pedido al Sindicato Extremeño de Salud (SES) que "se siente con los sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores, tomándose de una vez por todas en serio el problema que tiene encima de la mesa".