Industria supedita la mina a que haya un consenso social

La gran trabala de la mina a cielo abierto. El permiso de explotación, no es cualquier permiso, es el paso previó y la legitimación a una expropiación forzosa. No estamos ante cualquier licencia de explotación de un negocio, estamos ante una alteración constitucional de el derecho de propiedad y un posible derecho contra los recursos naturales. Por Ello, se debería tener en cuenta, cual de esos dos derechos es el más prioritario. Además se añadimos el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente y sobretodo al derecho a la salud, nos encontramos ante una posible aberración constitucional. Otorgar un derecho de explotación, para puro lucro de sus explotadores, en contra del derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, integrador y bien común de la ciudadanía, es ir en contra de los propios intereses, que podría representar cualquier político. No a la mina a cielo abierto en Miraflores. Por cierto, grande es el planeta y que vengan de tan lejos a dar por el saco, es de extrañar y dudar.