Infinity Lithium presenta el proyecto de la mina a empresarios cacereños

Felipe Benjumea, director no ejecutivo de Infinity Lithium, y David Valls, director técnico de la empresa, presentaron anoche el proyecto de la mina de Valdeflores “a un nutrido grupo de miembros del Círculo Empresarial Cacereño”, según ha informado esta mañana la empresa, que promueve el proyecto de la mina de litio, en una nota de prensa.

La presentación de la iniciativa minera entra dentro de la campaña de la empresa para dar a conocer el proyecto a la sociedad cacereña. En esta reunión, que se celebró en el hotel V Centenario, se abordaron “todos los datos técnicos, económicos y medioambientales del proyecto”, ha agregado la empresa. Precisamente las cuestiones medioambientales son el principal inconveniente de la iniciativa, el ordenamiento urbanístico de la ciudad impide la mina por la protección que da al terreno y la Junta está tramitando la declaración de la sierra de la Mosca, donde está el paraje de Valdeflores, como Paisaje Protegido.

Entre las cuestiones que se abordaron anoche y que ha destacado la empresa están que el proyecto permitiría “la creación de hasta mil puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, así como la capacidad de atraer nuevas industrias y la generación de un nuevo eje de desarrollo industrial”. En cuanto al medioambiente, desde Infinity se insiste en que el proyecto “no supone ningún riesgo”, dado que “cumple escrupulosamente con la legislación vigente y ha adoptado los más altos estándares de calidad”.

En la comunicación del encuentro, hecha pública esta mañana por la empresa, también se recogen impresiones del presidente del Círculo Empresarial Cacereño, Diego Hernández. En las mismas, Hernández valora positivamente la voluntad de la empresa de compartir todos los detalles del proyecto con el círculo empresarial. “Sobre Valdeflores se ha hablado mucho, pero apenas se ha debatido, nosotros queremos disponer de todos los datos y conocer la realidad del proyecto para poder basar en hechos nuestra opinión”, afirma Hernández en las declaraciones recogidas por Infinity Lithium.

De momento el proyecto de la mina es solo eso, un proyecto. Todo depende ahora de la decisión que en las próximas semanas adopte la Consejería de Transición Ecológica, que debe decidir si concede el permiso de investigación de 47 cuadrículas mineras. Son dos autorizaciones sobre las que tiene que pronunciarse la consejería. En un de ellas la respuesta lleva ya dos años de espera desde que se expuso la documentación al público.

Hasta que no se den esas autorizaciones no se podrá seguir con los trabajos de campo y dar el paso siguiente, que es la petición de la concesión de la explotación de los recursos. Si no hay permiso de investigación, el proyecto no puede continuar. A esto se suma que paralelamente la consejería está tramitando dar más protección al espacio. Tiene que decidir, en base a la información que está recabando, si declara la sierra de la Mosca como Paisaje Protegido, una de las figuras de protección que establece la legislación extremeña. Si al final se da esta protección, la mina no sería viable.