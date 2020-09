Infinity tendrá que cambiar el plan de restauración en Valdeflores

Desde el gobierno municipal se aseguró este miércoles que no se está negando a Tecnología Extremeña del Litio (TEL) entrar a restaurar los caminos y sendas que se utilizaron para los sondeos y trabajos de investigación realizados en Valdeflores, sino que no se puede permitir que se hagan estas reparaciones con el plan de restauración que presentó la empresa y que e s necesario que se modifique, ya que en el mismo no se contempla nada ni de los caminos ni de las plataforma según se informó ayer desde el gobierno municipal. Tecnología Extremeña del Litio está participada por la empresa australiana Infinity Lithium, que lidera el proyecto minero-industrial de Valdeflores, y la española Sacyr.

Cuando la empresa solicitó el permiso de investigación minera se acompañó al mismo un plan de restauración que es con el que se tiene que acometer el acondicionamiento de la zona donde se actúa. El ayuntamiento presentó hasta 40 alegaciones al mismo, hasta que no se solventen las condiciones puestas por el consistorio no se autorizará a la empresa que entre en la zona acotada y donde se realizaron los sondeos.

La empresa está obligada por el expediente sancionador que abrió la Junta a la restauración de los caminos que utilizó. El pasado martes aseguró que es el ayuntamiento el que no permite que entren en la zona para la restauración de los accesos, mientras que ayer desde el gobierno local se respondió que no es que se impida pasar, sino que se tiene que acondicionar el plan de restauración a los cambios pedidos.