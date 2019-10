El informe de la Junta concluye que Alzapiernas, Sánchez Varona y Zurbarán incumplen la ley de accesibilidad

El informe de la Junta de Extremadura concluye que la reforma que se ha llevado a cabo en Alzapienas, Sánchez Varona y Zurbarán incumple la normativa aplicable en materia de accesibilidad. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se realiza un análisis detallado de cada una de las calles para explicar sus deficiencias.

Así, por ejemplo, la pendiente de Alzapiernas es muy superior al máximo permitido: Tiene un 22%, un 23% y un 25% dependiendo del tramo, cuando la legislación marca que debe ser del 8 o del 10%. Las escaleras tampoco cuentan con el ancho necesario y las barandillas no están situadas para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

En Sánchez Varona la pendiente de la cuesta también es superior al límite permitido porque supera el 17% y tampoco cuenta con barandillas a ambos lados, como debiera tener según la ley. Y en Zurbarán el ancho de la calle no tiene el ancho libre mínimo, que se sitúa en 180 centímetros, sino que es de 150.

En cambio la Junta de Extremaduraha decidido no sancionar al ayuntamiento porque cree que existe "voluntad" de corregir las deficiencias. Debe ser ahora el consistorio es que materialice estas rectificaciones.