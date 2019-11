Ingresa en prisión hoy otro de los hosteleros de la Madrila

Ingresa hoy en prisión otro de los hosteleros cacereños que fueron condenados por los ruidos de La Madrila. Según confirman a este diario fuentes cercanas al empresario, está previsto que a lo largo de la jornada de este lunes se materialice su entrada en el centro penitenciario después de recibir la notificación judicial. Se trata del empresario de Barroco y está condenado a dos años y tres meses de cárcel por un delito de contaminación acústica aunque a partir de los seis meses, un tercio de la pena, podrá solicitar el tercer grado y podrá optar a la semilibertad.

Cabe recordar que los empresarios empezaron a cumplir sus penas de prisión este pasado octubre después de que el consejo de ministros les denegara finalmente el indulto. El primero en entrar fue el propietario de La Belle --que remitió una carta a este periódico desde prisión--. Desde entonces han hecho lo propio de forma escalonada los dueños de Down, Maquiavello, Latino’s, Sugar, La Cuerda y Tacones –uno de los dos--. A la espera se encontraba el propietario de Barroco, al que no se le había notificado aún la resolución judicial. Para intentar evitar entrar en la cárcel los hosteleros pagaron 100.000 euros en indemnizaciones --todos menos uno-- y recabaron 15.000 firmas de apoyo. Incluso la propia acusación particular se posicionó a favor del indulto para los hosteleros que hubieran pagado las multas y las costas procesales y llegaron a pedir que se les conmutara la pena de prisión por trabajos sociales. En la misma sentencia fueron condenados también la que fuera la anterior alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y el concejal Carlos Jurado, aunque ninguno de los dos superó los dos años de condena y debido a la falta de antecedentes eludieron la cárcel. La sentencia es histórica por el volumen de las cantidades a indemnizar y por las penas de cárcel, que han sido las más elevadas por este tipo de delitos en el país hasta ahora.