La instalación en el hospital provincial de una residencia de mayores se aleja

No era tema del pleno. Ni siquiera es un edificio propiedad del ayuntamiento. Pero el futuro del hospital provincial interesa en la ciudad. Uno de los usos más escuchados y propuestos es el de una residencia pública para mayores, pero esa opción se aleja por lo comentado ayer por Luis Salaya ante la corporación local. El alcalde explicó que cuando por el ayuntamiento se ha consultado a la Junta «sobre la viabilidad de una nueva residencia de mayores en el hospital, la respuesta que recibí fue que Cáceres, en comparación con otras localidades, tenía menos problemas de plazas y que eso lo hacía difícil».

El regidor aludió a esta cuestión para aclarar el contenido de declaraciones suyas ante el pleno del mayor que se citaron ayer durante el debate de una de las mociones. En esta propuesta, presentada por los grupos municipales del PP y Cs, se insta a la Consejería de Sanidad de la Junta a la apertura de la segunda planta de la residencia de mayores de válidos de la avenida de Cervantes.

La moción fue aprobada por unanimidad. En la misma se cita que en 2015 se inició la reforma de la planta y se reprocha a la administración autonómica que cuatro años después siga cerrada. El acuerdo del pleno se trasladará a la consejería, que el miércoles explicó, a preguntas de este diario, que la reforma se acometió «sin la planificación necesaria de los recursos humanos para la reactivación de las 62 camas que tiene la segunda planta».

No se dan fechas por parte de Sanidad, que subrayó que los usos que tendrá la planta (para dependientes y una unidad de demencias) obligan «a una dotación importante» de personal. «Nuestros informes de necesidad cifran el aumento de plantilla en 53 personas y este incremento no es posible de momento debido al techo de gasto (que limita el aumento del gasto corriente de todas las administraciones) impuesto por el Estado», afirmó Sanidad.

FACHADAS / Las mociones que presentan los grupos políticos dieron contenido al debate en el pleno. También se aprobó por unanimidad la defendida por el grupo municipal de Cs para «promover ayudas a la rehabilitación de fachadas» de edificios en el casco viejo, resumió ayer la edil de este grupo, Raquel Preciados, al término de su intervención. En todo este área, el del plan especial, hay unos 1.700 inmuebles.

Por ahora es solo un acuerdo. Hay que elaborar antes las bases que regulen qué condiciones tendrán que reunir los que se beneficien y cuánto se puede dar. Lo que hace la propuesta es admitir una realidad: hay mucha normativa y muchos expedientes abiertos, pero la ejecución subsidiaria «es complicada», recordó la concejala de Economía, María Ángeles Costa, que citó que solo este año se han abierto por el servicio de Disciplina Urbanística «320 expedientes, cien solo de fachadas».

Durante el debate fue necesario un receso. En la propuesta de Cs se planteaba aplicar una bonificación del 95% en el impuesto de Construcciones. El concejal del PP, Víctor Bazo, advirtió de que esto podría no ser posible. El interventor del ayuntamiento, Justo Moreno, lo confirmó al explicar que el ornato de las fachadas no entra entre las circunstancias que prevé la Ley de Haciendas Locales. El secretario general, Juan Miguel González, discrepó al estimar que el pleno podría declararlo de especial interés o utilidad. Tras el receso, Cs quitó este punto de su moción. No habrá bonificación tributaria y la ayuda será vía subvención.