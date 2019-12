La intenta asfixiar para obligarla a tener relaciones sexuales

Llevaban poco más de un mes mantiendo una relación sentimental pero la mujer, al percatarse del «carácter posesivo» de su pareja, quería abandonar el domicilio que compartían. Ese día se inició una discusión entre ambos: «¡Tú no te vas de aquí, vamos a follar!», le espetó a la víctima en mitad de dicha riña. Ella se negaba a mantener relaciones sexuales por lo que él la agarró del cuello hasta casi asfixiarla y le tocó y le arañó partes íntimas, al tiempo que insistía en acostarse con ella. Como seguía mostrando resistencia le pegó un puñetazo en la mejilla izquierda y le golpeó el ojo derecho y la barbilla. Logró zafarse, pero la persiguió. En el rellano del propio edificio, volvió a pegarla. La tiró al suelo y continuó dándole puños en la cara. Los vecinos, alertados por los gritos de la víctima, salieron a auxiliarla y lograron que el autor de los hechos se marchara. Pero no cesó. Cogió su moto y callejeó hasta que volvió a localizar a su víctima. Le insistió en que regresara a casa pero como ella se negó le quemó la pierna izquierda con el tubo de escape de la moto en la que viajaba. Le han quedado secuelas. Por estos hechos el acusado acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Cáceres a tres años y medio de prisión, acusado de un delito de agresión sexual en grado de tentativa con la agravante de parentesco y por dos delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. Por estos últimos cumplirá un año de prisión y no podrá aproximarse a ella a menos de 500 metros durante año y medio. Por el de agresión sexual cumplirá dos años y medio de cárcel y se le impone una orden de alejamiento y de comunicación con la víctima durante cuatro años. Además la sala ha acordado que indemnice a la mujer con 2.761 euros. También deberá pagar al Servicio Extremeño de Salud (SES) por los gastos que supuso la asistencia sanitaria prestada a la víctima por las heridas que le causó (tanto las quemaduras con la moto que tardaron 15 días en curar como los golpes y puñetazos que le propinó). En la sentencia no se especifica a cuánto asciende esta factura. Se le impone además el pago de las costas procesales. La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación a la sala de lo civil penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.