Interinos demandan al ayuntamiento para garantizar la fijeza de su plaza

Las dos primeras vistas serán el 30 de octubre en el juzgado. Se tendrán que resolver las reclamaciones presentadas por dos laborales interinos del ayuntamiento, uno lleva 18 años en esta situación y el otro 14, que piden la estabilidad en su empleo. A estas demandas se suman otras diez, los siguiente juicios serán a partir de febrero, y habrá más con los expedientes iniciados. Son procesos que vienen precedidos de sentencias, entre otras en Galicia y Valencia, que reconocen la fijeza de interinos en entidades municipales que llevaban varios años en esa situación y cuyos puestos temporales los habían ocupado tras pasar por un proceso selectivo.

En las doce demandas ya presentadas los reclamantes «pasaron un proceso selectivo previo», según explica Luis Manuel Gil, secretario general de la Federación de Atención Ciudadana de USO, sindicato que está promoviendo estos procesos. Se trata de trabajadores que «aprobaron sin plaza», añade. En los dos primeros casos se pidieron medidas cautelares, en uno para que la plaza que ocupa el trabajador no se sacase a un proceso selectivo o de oferta pública. No fueron aceptadas por el juzgado de lo Social en autos dictados el pasado julio. Gil precisó que lo que se pide es que «se garantice la estabilidad en el empleo de estos trabajadores» y aseguró que están en trámite otros expedientes, por casos parecidos en el ayuntamiento, que en breve se transformarán en nuevas demandas.

Estos procedimientos también pasan ahora por el juzgado tras la sentencia de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la posible fijeza de los empleados públicos en fraude de ley, como es el caso de interinos que ocupan su puesto de manera temporal durante años con una sucesión de contratos o con varios que se encadenan. El tribunal reconoce que se comete un abuso por la administración, pero deja en mano de los juzgados de cada país la decisión sobre la organización de procesos selectivos para proveer de manera definitiva las plazas ocupadas con carácter provisional, la transformación de esos puestos temporales en indefinidos o la indemnización al trabajador, además de la sanción a la administración, en este caso al ayuntamiento, por abuso en la contratación temporal.

SENTENCIAS / En una reciente sentencia de un juzgado de lo Social de Valencia se reconoce la condición de trabajador fijo a un empleado de un ayuntamiento valenciano que encadenó contratos de obra y servicio y de eventual por circunstancia de la producción. Según informa el diario Levante, este trabajador había aprobado una convocatoria para la provisión con carácter interino de una plaza de conserje mediante un concurso oposición. Aprobó esa prueba en 2004 y fue en 2019 cuando presentó una demanda en el juzgado de lo Social de Valencia para que se declarase su condición de empleado fijo.

El trabajador apoyó su reclamación en el pronunciamiento de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en que pasado más de tres años de su interinidad el ayuntamiento no había sacado a concurso su plaza de manera definitiva y por tanto su contratación era fraudulenta. En este caso el juzgado aceptó la reclamación del trabajador y sancionó al ayuntamiento a que lo tratase como empleado fijo al considerar que hubo un proceso selectivo que el trabajador local había superado.

En la resolución de la Sala de lo Social de A Coruña, que también es de este año, se desestima el recurso de un ayuntamiento lucense contra una sentencia del juzgado que admitió la demanda de seis trabajadores para que fuesen considerados empleados fijos. Éstos empezaron su relación laboral con la entidad local con un contrato de obra o servicio formalizado en 2013 al amparo de un convenio de colaboración en materia de emergencia y prevención. Los demandantes fueron contratados tras superar un proceso de selección por medio de una convocatoria pública. En este caso, al igual que en el anterior, una relación en un principio temporal que se mantiene durante años pasa a tener la consideración de trabajador fijo de la administración.

La Sala argumentó que si la sanción ante el uso abusivo o fraudulento de la contratación temporal para el sector privado es la declaración de indefinición equivalente a fijeza, y el motivo de que no se aplica esta doctrina en el sector público es porque ello supondría que accedan a puestos fijos personas que no han superado un proceso de selección conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no puede aplicarse la misma solución cuando en el caso que se está resolviendo sí se ha seguido ese proceso selectivo.

«Es la administración pública la que ha optado por una contratación temporal y fraudulenta cuando los puestos de trabajo eran de naturaleza estructural y por lo tanto deberían de haber sido convocados como fijos desde el principio», según se especifica en la resolución judicial.

RESOLUCIONES CONTRADICTORIAS / En el Ayuntamiento de Alicante se dio el pasado junio dos casos contradictorios. Según recoge el diario Información, el juzgado de lo Contencioso número 2 rechazó la conversión en fija de una trabajadora interina que llevaba más de una década como conserje en el Ayuntamiento de Alicante. En su resolución, el juzgado consideró «indiscutible» que el ayuntamiento había «desnaturalizado» la figura del funcionario interino, dado el tiempo transcurrido desde su nombramiento, pero rechazó que la funcionaria interina permaneciese en el puesto de trabajo. En su decisión, el juzgado recordó que «lo que no prevé la sentencia» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «es la conversión de la demandante en empleada fija».

En la otra sentencia, en este caso del juzgado Contencioso número 4 de Alicante, se reconoció solo unas semanas antes como fija a otra interina del Ayuntamiento de Alicante, una resolución en la que se daba a la trabajadora «la condición de empleado público fijo y a permanecer en el puesto de trabajo que actualmente desempeña con los mismos derechos y con sujeción al mismo régimen de estabilidad e inamovilidad que rige para los funcionarios de carrera comparables, sin adquirir la condición de funcionario de carrera», según se detalla en la resolución. Esta tuvo una gran difusión al ser la primera que reconocía la fijeza a una interina, llevaba en esta situación trece años.