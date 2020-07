Jabalís campan a sus anchas en la rotonda de la Guardia Civil en Cáceres

Han vuelto a protagonizar un video viral. Esta vez lo ha subido un vecino al grupo de Facebook de la Agrupación Vecinal de Cáceres. En la cinta se puede ver a un grupo de jabalíes campando a sus anchas en la rotonda de la Guardia Civil, paseando por las zonas de césped y, lo más peligroso, cruzando la carretera mientras los coches circulaban. Eran las doce menos cuarto de anoche cuando el piloto pasaba por allí y al percartarse de la presencia de los animales, los grabó durante unos minutos.

El concejal de Tráfico, Andrés Licerán, acaba de informar de que es un problema que afecta a distintos barros de la ciudad. "El ayuntamiento lo está viendo con la Junta de Extremadura para ver cómo afrontarlo", indica Licerán.

El responsable municipal explica que "al escasear el agua y el alimento en la Sierra de la Mosca, bajan a las zonas urbanas, especialmente al Residencial Vistahermosa y al Residencial Universidad. Del asunto se está ocupando especialmente el alcalde", ya que Luis Salaya se ocupa directamente de Medio Ambiente.

La última vez que un vídeo de jabalís se hizo viral fue el pasado mes de febrero. Entonces sucedió ago parecido: corriendo como la pólvora por todos los grupos de whatsapp de la capital cacereña. Y no era para menos, porque se veía a una piara de jabalís, con sus correspondientes crías, en la carretera de subida al santuario de la Montaña de Cáceres, tratando de sortear a personas y vehículos.

Los autores de la grabación no pudieron entonces evitar su sorpresa con frases como estas: "Hostia, qué punto", "¿Estos de dónde han salido?", "Pero si tienen cuatro crías", "Cuidao, cuidao que...", "Uy, uy, uy", "Anda que te dejas a los chiquitillos detrás", "Joder, macho", "Me cago en la leche", "Esto es acojonante", "Qué guay" o "Qué pasada".

Y es que en la actualidad, las escasas opciones que les otorga el campo para la alimentación y el agua fuerza a muchos animales a concentrarse en los núcleos de población para buscar sustento. De manera que en la capital se mueven sobre todo por las zonas cercanas a la ladera de la Montaña. También se les ha visto en la rotonda de la Guardia Civil, en la barriada de Vistahermosa, en la gasolinera situada frente a Charca Musia, en el Residencial Universidad, en El Junquillo o en el campus universitario.

Los jabalís están acostumbrados a la raza humana y, por lo general, no son peligrosos; pero, ante su presencia, se recomienda actuar con precaución. El jabalí no ataca si no es atacado. Solo es peligroso si está herido o si le intentan quitar a sus crías.