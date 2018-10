Jamás habíamos encontrado un animal en esas condiciones», afirmó ayer el presidente de la protectora madrileña El Refugio, Nacho Paunero (lleva 22 años en el colectivo). Respondió así a una de las preguntas que el fiscal le hizo en el juicio contra el acusado de maltratar a Tana, una perra de raza bóxer, en Piedras Albas. El acusado ya fue condenado en febrero a cuatro meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio Fiscal. En cambio El Refugio, que se personó en la causa como acusación popular, recurrió dicha conformidad. La Audiencia Provincial ordenó entonces repetir la vista, que volvió a celebrarse ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2.

El animal fue entregado a El Refugio en mayo del 2016, después de que fuera rescatado por la Guardia Civil. Paunero recordó que se encontraba un 75% por debajo de su peso, desnutrido y deshidratado. Sufría además vómitos, diarrea y parasitosis interna. «Si no la hubiéramos sacado de allí habría muerto», asegura.

El acusado niega que la maltratara. Aseguró que le daba de comer «pienso y sobras» y reconoció que estaba enferma. «La llevé al veterinario y me dijo que tenía un problema de pulmón», declaró. Sin embargo, añadió que dejó de llevarla al veterinario porque no podía pagarlo. Y señaló que tampoco le ponía las vacunas obligatorias ni la desparasitaba, como es habitual en la zona en la que reside, argumentó. «Estaba enferma pero no la sacrificamos porque nadie se atrevía por el cariño que le teníamos», dijo.

El Refugio pide que se imponga la pena de un año de prisión al acusado y que se le inhabilite para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con animales domésticos durante tres años.

Han pasado casi dos años y medio desde que la perra fue rescatada y se ha recuperado. «Está gordita. Ha recibido el tratamiento y está perfectamente», afirmó Paunero, a pesar de que tiene fobias por lo ocurrido. Ahora está en acogida y espera para ser adoptada.