Javier Ponce fue adicto a los casinos: «Llegué a invertir 300.000  en juego»

Su mayor problema fue ganar la primera vez. Durante cuatro años se convirtió en adicto a los casinos (jugaba a las cartas), en lo que llegó a gastar 300.000 euros. Terminó ahogado por las deudas. Es la historia del cacereño Javier Ponce de León, que actualmente ejerce como secretario de la Asociación Cacereña de Jugadores de Azar en rehabilitación (Acajer), colectivo al que se unió cuando empezó a curarse. «Me pasó lo peor, empecé a ganar y pensé que esto era una cosa muy fácil. Sin querer darme cuenta entré en una espiral en la que ya no había vuelta atrás», recuerda. Empezó pidiendo adelantos en el trabajo y préstamos a familiares y amigos, sacaba incluso dinero de las cuentas sin autorización. Hasta que el juego se llevó por delante su vida.

Comenzó a jugar con 28 años. Por aquel entonces vivía en Madrid con su mujer, donde trabajaba, pero lo perdió todo. Fue su padre el que le abrió los ojos. Le había pedido varias veces dinero y no sabía para qué lo quería. Eso, unido a un cambio en su comportamiento hizo activar las alarmas. «Un día mi padre subió a Madrid, se sentó delante de mí y me preguntó qué me pasaba. Ese día lo vomité todo. Me desahogué pero lo perdí todo, mi trabajo y mi mujer, y me vine a Cáceres», cuenta.

Pidió ayuda a la asociación, aunque al principio, como le ocurre a la mayor parte de los ludópatas, no reconocía que tuviera un problema serio. «Fui despertando con el tiempo pero al principio creía que era una secta, cuando escuchaba las historias de la gente en las terapias siempre pensaba que yo no tenía un problema tan serio como ellos». En realidad lo que le ocurría es que en aquellas terapias no era del todo sincero. «Un día vino mi exmujer y mentí. Ese fue un punto de inflexión. Me dijo que no quería volverme a ver y ahí fue cuando desperté», recuerda.

Lleva once años rehabilitado. Dice que ha alcanzado un estado de indiferencia hacia el juego. «Al principio tienes miedo, después ira, luego odias el juego y el último paso es la indiferencia. No es que no me acuerde del juego, me acuerdo todos los días, sé que está ahí porque forma parte del paisaje pero con ignorarlo basta y sobra». Sabe que nunca recaería, por su padre. Falleció a los dos años de comenzar la rehabilitación: «No le puedo fallar». A los que comienzan a engancharse les avisa: «No es oro todo lo que reluce, la banca siempre gana por eso nunca nadie se ha hecho rico con el juego».