Estaba el miércoles por la tarde tecleando tranquilamente en el periódico cuando de pronto un whatsapp de un político de nuestro ayuntamiento me sorprendía con el siguiente mensaje: «¡Jo, te has perdido el día más glamuroso del año!». Ya saben lo que le complace a Cáceres la aristocracia, bueno a Cáceres y a los españoles en general. Porque no nos vamos a engañar, en este país nos gusta más un título nobiliario que el chocolate al príncipe de Beukelaer.

Y es que esta semana de lo que verdaderamente se ha hablado en los corrillos ha sido de la visita del duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, primogénito del duque de Alba y futuro heredero de una de las casas nobiliarias más antiguas de Europa, y de su esposa Sofía Palazuelo, cuyo hermano, Fernando Palazuelo, invertirá a través de su empresa radicada en Perú 10 millones de euros (casi ná) para rehabilitar el palacio de Godoy (la Casa de la Madre de toda la vida de Cáceres) y convertirlo en un hotel de lujo.

La verdad es que lo que daba morbillo al asunto de este miércoles no era esa inversión millonaria, no, era ver sentada a la parejita entre el público del salón de plenos de Cáceres el día de la presentación del proyecto (a la que acudieron también la alcaldesa Elena Nevado, el presidente de la Junta, Fernández Vara, y el de PP, José Antonio Monago, además de los grupos de la oposición al completo; vamos que allí había más gente que en la saga ‘Crepúsculo’).

Ante tanto couché, yo enseguida me acordé de aquel titular de este periódico en los años 90 que decía: ‘El duque de Alba e Ibarra se tiraron los trastos en un debate en la radio’. Y todo a costa de la polémica expropiación de las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja, proceso que provocó numerosos enfrentamientos en los medios de comunicación entre el expresidente extremeño y el entonces marido de Cayetana, Jesús Aguirre. La Junta expropió los terrenos en 1990 y la duquesa, última grande de España, obtuvo una indemnización cercana a los 400 millones de pesetas (2,5 millones de euros).

Las cosas luego se apaciguaron. Aquí es fácil hacer borrón y cuenta nueva; y en 2012 una multitud recibió a la duquesa de Alba en la Expoparty que la Asociación Bon Vivant, presidida por Juan Pedro González Bonilla, celebró en Carpe Diem (el antiguo Ok de la calle Doctor Fleming) y que convirtió a Cayetana en un icono pop.

Pues ahora, su nieto, su futuro heredero, ha estado en Cáceres. Y el ayuntamiento le regaló a él y a su señora unos libros de la ciudad. Y ellos, oye, que se fueron tan contentos.

Lo confieso, sí, me perdí la visita de Fernando y Sofía, pero no por vagancia, claro que no, sino porque me fui con Consuelo López, la portavoz de Podemos en el ayuntamiento, que a la orilla del árbol de Navidad que han puesto en la plaza Mayor (qué bonito ha quedado, por cierto) me contó cómo recordaba ella la Nochebuena de su infancia. Consuelo, Conso para los amigos, vivió en el barrio de Llopis Ivorra. El 24 era una fecha muy especial que celebraba junto a todos sus primos, con su abuelo, que emborrachaba el pavo como marcaba la tradición, con ajustados recursos económicos pero con la ilusión más grande del mundo.

El padre de Consuelo trabajaba en Siro Gay, un comerciante que llegó de Salamanca y que montó sus pequeños almacenes en Pintores, que entonces era el emporio comercial de Cáceres. Allí estaban también El Precio Fijo, El Siglo, Perfumería Terio, Jamec, Correa, Juan García, que vendía tejidos, La Muñeca, de Rosendo Caso, que llamaban así porque tenía un maniquí y entonces no era muy corriente tener maniquís en las tiendas de Cáceres; la sastrería Pérez, más conocida como La Petaca porque tenía dentro una réplica de los estuches que se utilizaban para llevar cigarros o tabaco picado, Almacenes Gozalo que era junto a Mendieta de las más importantes, las fotografías de Javier...

Como, entre otros muchos artículos, Siro Gay vendía también juguetes, el padre de Conso le dio a su hija la sorpresa de su vida cuando una mañana del 6 de enero los Reyes dejaron en casa un caballo de terciopelo negro, con crines blancas, ruedas y silla de montar. Qué ilusión aquella de los Magos de Oriente, cuando no existían las tablets ni los móviles con whatsapps que te recuerdan el glamur que te has perdido. No les voy a mentir: con todos mis respetos, no cambio a los Fitz-James Stuart por un paseo con Consuelo o una copa junto a Edinho en el Mistura, aunque me felicite la Navidad con un ‘Merry Christmas’.