Jorge Pacheco será el asesor de Salaya para coordinar las demandas de los ciudadanos

Le voy a hacer la primera reclamación - LINEA 3 DE AUTOBUSES -. Cojo con cierta frecuencia la LINEA 3, cuyo recorrido es bueno, no por haber unido la línea campus. Mi queja, como es posible que un autobus que va al hospital pasando practicamente toda la ciudad, va tan lento que en lugar de ir a un hospital, parece que estar haciendo un RECORRIDO TURISTICO. Según he oído es para ajustar la hora, no será mejor que se ajuste al final o al principio del recorrido y no durante el trayecto. NO ENTIENDO NADA. O es que no soy tan listo como otros.