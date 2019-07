Un joven cacereño, en la élite de los farmacéuticos del Estado

Dicen que la media de tiempo para superar la prueba es de tres o cuatro años. El cacereño Luis Manuel Osorio tardó uno y medio. El primero de los cuatro exámenes de la oposición a Farmacéutico Titular del Cuerpo Nacional del Estado lo aprobó con 25 años y el último, el pasado mes de marzo, a punto de cumplir los 26. Un récord de rapidez, precocidad y acierto (fue una de las diez notas más altas de España en el ejercicio de tipo test).

«Sí, la verdad es que pocas personas aprueban a la primera. Se lo debo a mi familia y mis amigos por su apoyo, que han sido los que confiaron en mí», explica a este periódico. Habla con voz suave. Es sonriente y de gesto amable. Hasta parece que se sonroja cuando se le expresa admiración por lo que acaba de conseguir. Tras el verano le espera un mes de formación en Madrid, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), con un sueldo como funcionario en prácticas. Después se convertirá en funcionario de carrera, tras conocer su primer destino.

«El cuerpo de Farmacéuticos Titulares ofrece diferentes opciones de trabajo. Me gusta y me llaman la atención las áreas de Sanidad dependientes de la Delegación del Gobierno en cada comunidad autónoma, ya que en éstas se realizan labores de inspección de industria, aduanas, inspecciones a la importación, exportación de productos farmacéuticos (exterior de UE), inspección de géneros medicinales, consultas técnicas, control de drogas y estupefacientes, análisis de laboratorio...» , reflexiona este exalumno del Colegio Licenciados Reunidos, de Cáceres, que estudió Farmacia en la Universidad de Salamanca (USAL) y el máster en Fisiopatología y Farmacología Celular y Molecular en la misma ciudad (consiguiendo la mejor nota un 9,96), además siempre tuvo claro que quería ser farmacéutico. «Estudié bachillerato de ciencias porque mi madre es farmacéutica y desde niño se despertó mi vocación», confiesa.

«Para las oposiciones. la clave es no cuestionarse los años que son o las plazas que hay. Hay que pensar que una va ser tuya». En este caso había 42 plazas, dos de ellas eran exclusivas para personas discapacitadas, y a la primera prueba se presentaron más de 600 personas. «Me lo tomé como un trabajo. Dedicaba al estudio ocho o nueve horas diarias. El sábado también estudiaba y solo descansaba los domingos», recuerda. Juega al voleibol, va al gimnasio, le encanta estar con sus amigos, salir a correr, escuchar música, tocar el piano y hacer trucos de magia. Es un chico de su edad, con la diferencia de que este cacereño ya ha alcanzado su sueño. Una persona encantadora que se declara muy quisquilloso en el tema ruidos. «Alguna vez al salir de la biblioteca de camino a casa no me daba cuenta y llevaba los tapones puestos sin escuchar absolutamente nada...», confiesa entre risas.

«Preparar una oposición es una carrera de fondo que termina con el esprint final de las pruebas de selección. La decisión supone hipotecar cada resquicio de libertad durante varios meses o incluso años, dependiendo del puesto al que se aspire», añade. La fórmula para tener éxito según este joven, al menos sobre el papel es: motivación, disciplina, mucho trabajo y, sí, también un poco de suerte. Recetas que a Luis Manuel Osorio lo han colocado en lo más alto como farmacéutico del Estado.