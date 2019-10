La Junta baraja Reyes Huertas para el PAC y Cruz Blanca dice que el edificio es suyo

La Junta de Extremadura baraja la antigua sede de Bienestar Social, en la calle Reyes Huertas, para trasladar el Punto de Atención Continuada (PAC) pero Los Hermanos de la Cruz Blanca recuerdan que el edificio es de su propiedad. El Ejecutivo regional se lo cedió en noviembre del 2013 por 50 años para que pudieran construir una nueva residencia que les permitiera ampliar sus servicios. Sin embargo, a pesar de haber pasado seis años, las obras aún no han comenzado. El colectivo afirma, no obstante, que sigue interesado en el mismo, de hecho el proyecto de obra está elaborado desde hace tres años y ha adecentado los exteriores, que estaban completamente deteriorados, e instalado vallas para evitar que sufra de nuevo actos vandálicos.

Cruz Blanca, organización que atiende a personas con discapacidad, busca aún fondos para poder acometer la obra, que costará casi 3 millones de euros (el presupuesto inicial se ha duplicado debido al estado en el que se encuentra el edificio). Durante estos años lo ha intentado con lo que se recauda a través del IRPF (la X en la declaración de Hacienda) pero no ha sido suficiente.

La idea del colectivo es ampliar el servicio de residencia para poder acoger a medio centenar de personas con discapacidades psíquicas, 20 más de las que atienden actualmente en su sede de la calle Mangas, en pleno casco histórico. El nuevo edificio permitirá contar con habitaciones individuales y por tanto atender tanto a hombres como a mujeres (en la residencia de la calle Mangas solo hay varones debido a que las habitaciones tienen dos y tres camas). Y solucionará los problemas de accesibilidad de la actual casa, que no cumple la normativa en esa materia: los pasillos, por ejemplo, no superan los 80 centímetros de ancho.

Según el proyecto, Cruz Blanca prevé construir además otro edificio anexo, que estará ubicado en los jardines exteriores. La residencia se instalará en la antigua sede de Bienestar Social (los dependientes estarán en la planta baja). Aquí además se situarán el comedor, salas de televisión, la enfermería y un oratorio. Y en el inmueble nuevo se prevén colocar los servicios como cocina, lavandería, salas de terapia y la vivienda de los religiosos. Además de una terraza, un salón multiusos y garajes.

LA JUNTA YA LES HA INFORMADO / Desde Patrimonio ya se han puesto en contacto con la organización para informarles de que se están analizando las dependencias para conocer si se adecúan a las necesidades del PAC. Desde Cruz Blanca se muestran cautos. Reconocen que, a pesar de que el edificio se les cedió, la Junta de Extremadura puede utilizarlo cuando quiera porque sigue siendo la titular del mismo.

De momento les han trasladado varias opciones. Una de ellas es que se estudia la posibilidad de tener un uso compartido, es decir, que el PAC conviva con la actividad de Cruz Blanca, lo que ocurre es que esto conllevaría redactar de nuevo el proyecto. La otra opción, en caso de que finalmente el SES decidiera trasladar a este espacio el Punto de Atención Continuada (PAC), será ofrecer un nuevo inmueble a la organización para su nueva residencia, que deberá primero aceptarlo.

El Servicio Extremeño de Salud recuerda, no obstante, que la decisión no está aún tomada: «La ubicación del PAC está en estudio», afirman y añaden que no existe ningún plazo máximo para encontrar un nuevo espacio, por lo que, mientras tanto, el Punto de Atención Continuada se mantendrá en el Hospital Nuestra Señora de la Montaña.